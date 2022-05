Da oggi addio al Green Pass

01/05/2022 06:00:00

Da oggi, primo Maggio, altro passo avanti verso la normalità: addio all'obbligo del Green Pass.

Iin Italia facciamo un passo in avanti in un percorso di gradualità, ma dobbiamo stare con i piedi per terra". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che è a New York per colloqui all'Onu. "L'Italia e' stato il primo Paese ad essere colpito, abbiamo dovuto immaginare soluzioni anche piuttosto dure. Ora possiamo fare questa scelta perché abbiamo fatto una straordinaria campagna di vaccinazione. Se possiamo permetterci determinati progressi, è perché più del 90 per cento delle persone sopra i 12 anni ha completato il ciclo primario delle due dosi. Senza questi numeri non sarebbe stato possibile", ha detto il ministro.

Circa le mascherine, sono state stabilite nuove regole, valide dal primo maggio al 15 giugno. Bisognerà continuare a utilizzarla sui mezzi, a scuola e anche nelle strutture sanitarie, ma se ne potrà fare a meno in molti altri luoghi, compresi centri commerciali e ristoranti.

Qui un video della redazione di Tp24 che spiega un po' la situazione.

PLATEAU. Da almeno un mese la curva dei casi di Covid-19 in Italia si trova su un plateau e i numeri dell'epidemia continuano a essere alti, sia per i casi positivi, che oggi hanno superato 53.000, sia per quelli dei decessi, che oggi sono stati 130. A tenere alti i numeri e' la variante Omicron con la sua numerosa famiglia. L'ultima arrivata e' la sotto-variante BA.4, segnalata in Lombardia e Calabria, e che si aggiunge alle altre sotto-varianti in circolazione nel nostro Paese (BA.1, BA.2 e BA.2.3,) e ai ricombinanti, come Xf e Xj. "La battaglia contro il Covid non e' ancora finita", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, che a proposito delle mascherine ha rilevato che "non avere un obbligo non significa diventare irresponsabili. Ci sono ancora situazioni al chiuso, cosi' come anche all'aperto, dove ci possono essere condizioni di assembramento".

I DATI IN PROVINCIA. C'è una nuova vittima del Covid in provincia di Trapani. E' quanto emerge dal bollettino dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Ci sono 5.748 attuali positivi, 547 nuovi contagi, e un'altra vittima. Le persone che hanno sintomi sono 670. I guariti 655 negativizzati. Il conteggio complessivo dei morti arriva intanto a 644 vittime. Non ci sono, grazie ai vaccini, ricoveri in terapia intensiva. Ci sono 10 persone in terapia semi-intensiva, 60 in degenza ordinaria, 13 in Covid hotel Rsa. Ecco i dati Comune per Comune (tra parentesi il dato di ieri): 1.106 positivi a Marsala (1.160), 1.075 a Trapani (1.073), 598 ad Alcamo (614), 459 a Mazara del Vallo (454), 409 ad Erice (411), 265 a Castelvetrano (281), 245 a Valderice (248), 200 a Castellammare del Golfo (211), 190 a Paceco (196), 158 a Partanna (163), 140 a Pantelleria (162), 137 a Custonaci (139), 134 a Campobello di Mazara (126), 132 a Salemi (117), 106 a Favignana (105), 104 a Calatafimi Segesta (115), 68 a Petrosino (60), 50 a San Vito Lo Capo (52), 48 a Vita (45), 46 a Buseto Palizzolo (44), 32 a Gibellina (32), 28 a Santa Ninfa (28), 13 a Salaparuta (13), 5 a Misiliscemi (4), 0 a Poggioreale (4).