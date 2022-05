Atleti Marsala Doc da Praga a Terrasini passando per la Puglia

09/05/2022 08:00:00

E’ stata un’altra esaltante giornata di sport per gli atleti della Polisportiva Marsala Doc, che hanno portato in alto il nome della città su vari campi di gara: da Praga a Terrasini, passando per la Puglia. Proprio in quest’ultima regione dell’italico Stivale, hanno partecipato alla “Maratona delle Cattedrali” Michele D’Errico, Silvio Giardina, Giuseppe Cerame, Damiano Ardagna, Ignazio Cammarata, Pietro Sciacca, Ignazio Abrignani e Vincenzo Contrino.

A caratterizzare la gara è stata una pioggia torrenziale che ha messo a dura prova tutti gli atleti, già alle prese con alcune dure salite lungo il percorso, che si è snodato tra Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo (arrivo). Tra i marsalesi, il primo a tagliare il traguardo è stato Michele D’Errico, che nonostante reduce da un problema fisico è riuscito ad arrivare sotto la classica barriera delle tre ore e mezza (3 ore, 29 minuti e 44 secondi). Ovviamente, è stato primo nella sua categoria (SM65). A corta distanza Silvio Giardina (3:31:37). Anche lui ha fornito un’ottima prova.

Poi, tutti gli altri, nell’ordine sopra citato. E indipendentemente dal crono, concludere questa 42km e 195 metri con queste condizioni meteorologiche è stata comunque un’impresa. A dare, poi, un tocco di internazionalità alla Polisportiva Marsala Doc è stato Massimo Di Milia, che ha partecipato alla Maratona di Praga, uno degli appuntamenti più importanti nel panorama dell’atletica leggera mondiale. A Terrasini, invece, si è corsa la tradizionale Maratonina di maggio (“Memorial Pino Sutera”), che quest’anno, oltre alla 21km e 97,5 metri, ha consentito di gareggiare anche sulle di distanze di 14 e 7 chilometri. Insomma, ad ognuno è stato consentito di correre secondo le proprie caratteristiche o stato di forma. Nella “mezza”, tra i tesserati della Marsala Doc, ancora una strepitosa prestazione di Fabio Sammartano, che sta vivendo il suo anno di grazia. Sammartano ha, infatti, tagliato il traguardo con il tempo di 1 ora, 24 minuti e 18 secondi.

E’ il suo nuovo primato personale, che gli è valso il quarto posto nella sua categoria d’età (SM45). A seguire, sono arrivati Michele Galfano (1:30:59), Francesco Croce (1:32:02), al suo esordio (ottimo) in maglia azzurra Marsala Doc, sesto nella SM55, Antonino Genna (1:39:34), Dario Stracquadanio (1:42:05), Vincenzo D’Accurso, Giuseppe Mezzapelle, Agostino Impiccichè, Gaspare Filippi, terzo nella SM70, e Antonio Vatore. Sulla distanza dei 14 km, poi, pregevole prestazione di Edoardo Di Sarno (1:07:12), ai piedi del podio (quarto posto) nella categoria SM35. Dulcis in fundo, il presidente Filippo Struppa, che sulla distanza dei 7 km è stato primo nella SM65. Una bella soddisfazione, se si considera che anche lui, da tempo, è alle prese con problemi fisici.