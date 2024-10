Due tappe in Sicilia della terza edizione del Calicontest

23/10/2024 07:45:00

Ai nastri di partenza la terza edizione del Calicontest, l’evento sportivo riservato al calisthenics, associato all’ente di promozione sportiva ASI, suddiviso a tappe che culminerà in una finalissima che decreterà il campione nazionale di ogni categoria.

Per questa stagione targata 2024/2025 sono ben quindici le tappe che stabiliranno chi si qualificherà alla finale nazionale. Tre le varie tappe sparse per tutta Italia, due si svolgeranno in Sicilia. Proprio la tappa inaugurale, quella del 10 novembre prossimo, in programma a Palermo e quella conclusiva a Messina il 27 aprile 2025. Una grande opportunità per la Sicilia che lo scorso anno, alla finalissima di Fontanellato in provincia di Parma, è riuscita a portare oltre quindici atleti, anche con ottimi piazzamenti sui podi.

Ancora da stabilire dove si svolgerà la finale nazionale per questa nuova stagione, per gli atleti, è già tempo di scaldare i muscoli e preparsi all’assalto dei migliori piazzamenti nelle varie tappe. Per qualificarsi alla finale nazionale bisogna ottenere un punteggio pari a cento, quindi basterà piazzarsi al primo o al secondo posto di ogni categoria, mentre a chi si piazzerà al terzo o al quarto posto verranno accreditati solo cinquanta punti che necessiteranno, quindi, di almeno un'altra tappa per qualificarsi.

In questa terza edizione del Calicontest sono ben nove le categorie, Skill Maschile princianti, intermedi, avanzati, elite e Skil femminile, Endurance Maschile princianti, internedi, avanzati e Endurance Femminle, suddivise in ulteriori cinque sottocategorie divise per fasce di età, 13/17, 18/28, 29/40, 41/50 e + 50.

“In questa terza edizione - dice Francesco Macaluso che insieme a Cristian Santero è il capostipite del Calicontest,

“Speriamo di vedere il Calisthenics diventare uno sport a tutti gli effetti. Per raggiungere questo

sogno abbiamo bisogno della passione di chi si allena e vuole mettersi alla prova per capire

come migliorarsi sempre di più. CaliContest nasce per dare uno spazio non solo a chi sta già

diventando forte, ma anche a chi ha iniziato da poco e sta costruendo le basi per un lungo

futuro di passione, sacrifici e miglioramenti. Vogliamo quindi portare tutti gli

atleti, principianti e non, ad allenarsi con attenzione e passione. Cercheremo di aggiungere sempre più categorie e sempre più date per dare spazio ad un numero sempre maggiore di appassionati”

Tutte le tappe di CaliContest 2024/2025:

1) 10/11/2024 Palermo;

2) 17/11/2024 Torino;

3) 24/11/2024 Ferrara;

4) 08/12/2024 Pisa;

5) 15/12/2024 Roma;

6) 26/04/2025 Vimercate (Monza – Brianza)

7) 02/02/2025 Padova;

8) 23/02/2025 Parma;

9) 09/03/2025 Asti;

10) 16/03/2025 Capri (Napoli);

11) 30/03/2025 Varese;

12) 13/04/2025 Genova;

13) 16/04/2025 Ancona;

14) 20/04/2025 Brescia;

15) 27/04/2025 Messina;

Giovanni Ingoglia