Petrosino, il delegato del WWF Sicilia "area Val di Mazara" incontra i candidati sindaco

20/05/2022 18:00:00

Un incontro per proseguire il percorso costruttivo iniziato nei mesi passati a Petrosino. Nei giorni passati il WWF Sicilia area Mediterranea nella persona di Vincenzo Reina, quale delegato per l'area Val di Mazara, ha incontrato i candidati a sindaco per il comune di Petrosino.

Si è parlato di valorizzazione e sviluppo del territorio, di nidificazione di tartarughe, di inquinamento ambientale e di nitrati presenti nelle falde acquifere. Tutti argomenti che necessitano di non poche attenzioni negli anni avvenire da parte di chiunque si sieda nella poltrona di primo cittadino.

Il WWF si auspica di proseguire il percorso costruttivo iniziato nei mesi passati con la precedente amministrazione e sarà lieto di proporre attività nel territorio di Petrosino cosi ricco di biodiversità e di importanza a livello naturalistico.