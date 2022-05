Il Covid in provincia di Trapani. Nessun decesso, attuali positivi sopra i 3 mila

23/05/2022 16:32:00

Aumenta il numero dei positivi, ma pochissimi i negativizzati. E' quanto emerge dal report giornaliero dell'Asp di Trapani sul Covid in provincia.

Sono esattamente 3.138 gli attuali positivi (ieri 3.096). Solo 5 i negativizzati in un giorno, mentre non si registrano decessi. In ospedale ci sono 41 pazienti in area medica, 8 in terapia sub intensiva e zero in intensiva. Mentre sono 9 in Rsa Covid Hotel.

Questi i numeri per città: 643 a Marsala (636), 562 a Trapani (557), 371 a Mazara del Vallo (368), 321 ad Alcamo (320), 186 ad Erice (186), 166 a Castelvetrano (158), 106 a Paceco (102), 103 a Castellammare del Golfo (103), 96 a Valderice (96), 87 a Campobello di Mazara (84), 61 a Partanna (59), 60 a Salemi (60), 60 a Pantelleria (60), 50 a Petrosino (48), 48 a Custonaci (46), 34 a Calatafimi Segesta (34), 27 a Buseto Palizzolo (26), 27 a Misiliscemi (26), 26 a San Vito Lo Capo (26), 26 a Favignana (25), 22 a Santa Ninfa (22), 18 a Salaparuta (18), 17 a Gibellina (17), 13 a Vita (13), 8 a Poggioreale (6).