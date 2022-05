Mazara, un tavolo tecnico sul mercato del lavoro organizzato da Cifa Trapani

25/05/2022 20:00:00

Proficuo tavolo tecnico presso il Centro per L'impiego di Mazara del Vallo sulle problematiche del mercato del lavoro. L’incontro, promosso da CIFA Trapani, ha visto la partecipazione del responsabile del Centro per l’Impiego a livello territoriale, dott. Giuseppe Bertoglio, e alcuni operatori dello stesso Centro, la referente territoriale di ANPAL, dott.ssa Eufemia Papalia, il presidente di CIFA Trapani, dott. Gaspare Ingargiola, ed il responsabile zonale della SNAV-CONFSAL, dott. Gianluca Riggio.

Già da tempo – come più volte sottolineato dalla Confederazione - arrivano diverse segnalazioni da molte imprese che, pur operando in un territorio segnato da percentuali elevatissime di disoccupazione, registrano la rinuncia da parte di giovani a qualsiasi offerta di lavoro, vedi in primis nel settore della ristorazione, che preveda anche la giusta formazione e quindi delle opportunità concrete di crescita professionale senza la necessità di lasciare la loro meravigliosa terra. Molti, anche i meno giovani, contattatati dalle imprese alla ricerca di personale rispondono che è più conveniente per loro disattendere l'ingaggio lavorativo e percepire esclusivamente il reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare. La situazione è divenuta davvero difficile se si pensa anche al fatto che non trovare manodopera costringe molte imprese a rinunciare a delle commesse e quindi far crescerel'intero territorio. “Abbiamo richiesto un tavolo tecnico di concertazione – spiega Gaspare Ingargiola - al fine di ricercare soluzioni alle difficoltà tra domanda ed offerta di lavoro sul territorio per il quale si rende necessario un intervento fra gli ‘stakeholders’ per trovare affrontare adeguatamente la suddetta problematica. Ringrazio il Centro per l’Impiego e tutto il suo personale qualificato, l’ANPAL e SNAV CONFSAL che dopo un’attenta analisi della situazione territoriale hanno ribadito la piena collaborazione e sinergia; stiamo studiando –conclude il presidente di CIFA Trapani- iniziative comuni, insieme alle istituzioni, per venire incontro al tessuto produttivo locale e alle esigenze dei lavoratori”.