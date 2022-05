Ragazzo morto a 16 anni, i familiari chiedono un milione di euro all'Asp di Trapani

27/05/2022 07:00:00

I familiari di un ragazzo di 16 anni morto nel 2009 chiedono più di un milione di euro di risarcimento all'Asp di Trapani.



Il ragazzo viveva in condizioni psico-fisiche gravi. I genitori ritengono che la causa delle condizioni in cui ha vissuto il figlio siano dovute ad errori durante il parto, nel 1993, nell'ospedale di Trapani. La richiesta dei familiari verrà analizzata dal tribunale civile a settembre.

Già in passato venne presentata istanza, e nel 2016 venne respinta dall'Asp, Ora i genitori chiedono i dannai, perchè medici e infermieri non avrebbero fatto tutto in maniera corretta durante il parto, quasi 30 anni fa. L'Asp nega qualsiasi responsabilità, e anche questa volta ha deciso di non assecondare le richieste. Ma i familiari non si arrendono è hanno presentato nuovo ricorso.