L'82 Centro Csar riceve un premio dall'amministrazione comunale delle Egadi

Il 2 Giugno, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana, il Sindaco delle Isole Egadi Francesco Forgione, ha consegnato presso la Villa Florio di Favignana (TP) l’Attestato di ringraziamento all’82° Centro Combat Search and Rescue dell’Aeronautica Militare di Trapani, “per l'abnegazione nel compimento del dovere, il senso dello Stato nello spirito dei valori della Repubblica, per il servizio reso alla comunità dell'arcipelago delle Egadi”.

Il comandante del Reparto, Tenente Colonnello pilota Angelo Mosca, ha ringraziato il Sindaco e le altre autorità presenti per la fiducia e la riconoscenza profusa nei confronti dell'impegno e dell'operatività del suo Reparto, orientata alla sicurezza e al soccorso a favore della popolazione civile.

Nella stessa occasione il Comandante ha consegnato al Sindaco lo Stemma del Reparto, la Litografia firmata dal personale navigante, e la fotografia dell’atto di deposizione del rostro risalente alla Battaglia delle Isole Egadi presso il Castello di Punta Troia a Marettimo, avvenuta lo scorso 13 settembre 2021 proprio a opera di un equipaggio di volo dell’82° Centro Combat SAR.

L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi in Sicilia. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.

“Per l’abnegazione nel compimento del dovere, il senso dello Stato nello spirito dei valori della Repubblica, per il servizio reso alla comunità dell’arcipelago delle Egadi”: questa la motivazione riportata sulle pergamene con cui, attraverso una cerimonia a Palazzo Florio, l’Amministrazione comunale ha voluto sentitamente ringraziare le Forze dell’ordine e il personale sanitario impegnati nell’arcipelago. L’occasione, il 2 giugno, Festa della Repubblica. A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Forgione che con un saluto iniziale ha voluto richiamare i valori della Repubblica, della Carta costituzionale, per poi passare alla consegna dei ringraziamenti insieme al vicesindaco Vito Vaccaro, all’assessora Dafne Borgia e alla vicepresidente del Consiglio comunale Antonella Armetta.

«Con questa sobria cerimonia - ha dichiarato il sindaco Forgione - abbiamo voluto manifestare la nostra gratitudine alle Forze dell’ordine, per le attività espletate quotidianamente, e al personale sanitario, per la tutela della salute pubblica, soprattutto in un periodo difficile e complicato come quello che a causa della pandemia siamo stati costretti ad affrontare in questi due anni».

A ritirare la pergamena in rappresentanza della Tenenza della Guardia di Favignana, il comandante Luogotenente Carica Speciale Giacomo Sorrentino, per la Stazione dei Carabinieri del Comune di Favignana – Isole Egadi, il comandante Luogotenente Leonardo Bileti, per l’Ufficio Locale Marittimo di Favignana, il comandante Primo Luogotenente Antonino Pavia, per l’Ufficio Locale Marittimo di Marettimo, il comandante Primo Luogotenente Francesco Rosano, per l’82° Centro Combat/SAR, il comandante Tenente Colonnello Pilota Angelo Mosca, per la Casa Circondariale “G. Barraco" di Favignana, la dirigente aggiunta l’ispettore Silvia Lupo, per la Polizia Municipale del Comune di Favignana – Isole Egadi, il comandante Commissario Antonino Ferracane, il Maresciallo Ordinario Michele Cascavilla, cittadino egadino, in servizio al Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina, Natale D’Amico, in rappresentanza del personale dell’Idroambulanza 118 “Santa Lucia”, per il Comitato Croce Rossa Italiana di Trapani, il presidente Salvatore Mazzeo, per l’Asp di Trapani, il dirigente medico Giovan Battista Galia, per l’Usca, il responsabile delle Usca della provincia di Trapani e coordinatore della task force di vaccinazione in Sicilia, medico rianimatore Mario Minore e le rappresentanti delle farmacie “De Stefano” e “Alberti” di Favignana e “Fici” di Marettimo.