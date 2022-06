Covid. Mascherine ai seggi “raccomandata”. Obbligatoria agli esami. Casi ancora giù nel Trapanese

10/06/2022 06:00:00

La mascherina resta "fortemente raccomandata" per accedere ai seggi e votare domenica prossima, quando sono in programma cinque referendum e il primo turno delle comunali, ma non sarà obbligatoria, e quindi sarà ammesso al voto anche chi ne sarà sprovvisto.

L'annuncio del Viminale arriva nel giorno in cui, invece, è stato confermato dal Tar del Lazio l'obbligo in occasione degli esami di terza media e di maturità, gli unici ambiti in cui resta in vigore la misura più restrittiva.



La decisione arriva a pochi giorni dal voto e dopo una serie di polemiche che hanno riguardato, in particolare, la possibilità che l'obbligo della mascherina potesse ostacolare il raggiungimento del quorum del 50% di votanti per i cinque referendum sulla giustizia, come ha affermato il leghista Roberto Calderoli, in sciopero della fame assieme ai radicali per chiedere più attenzione al voto referendario, o addirittura una maniera per pilotare l'esito della consultazione, come sostiene il movimento Italexit per il quale l'obbligo di mascherina avrebbe dimostrato "la volontà di far votare domenica 12 giugno solo l'élite, che appoggia la gestione di questo governo".



In serata dal ministero dell'Interno è stata diramata una circolare a tutti i prefetti dopo la sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell'Interno, Luciana Lamorgese, "dell'addendum al protocollo sanitario e di sicurezza dell'11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022".





Il bollettino settimanale

In provincia di Trapani l’incidenza dei nuovi casi, nell’ultima settimana, è diminuita di quasi l’11% rispetto alla settimana precedenza. Il virus circola meno nel Trapanese. C’è da dire che in alcune città si è registrata una crescita dei nuovi casi, come evidenzia il bollettino settimanale della Regione siciliana. Diminuiscono i nuovi casi a Trapani (-22%), Marsala (-5%), Mazara (-15%), Castelvetrano -36%, Alcamo -15%.



Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno si registra ancora un decremento di nuovi casi, con un’incidenza pari a 14205 (-8.76%) e un valore cumulativo di 295.85/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa (364/100.000 abitanti) e Palermo (329/100.000).

Le fasce d’età più a rischio sono quelle tra gli 11 e i 13 anni, (417/100.000) e tra i 45 ed i 59 anni (319/100.000).

Le nuove ospedalizzazioni aumentano lievemente.



I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 1 al 7 giugno. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,19% del target regionale. Hanno completato il ciclo primario 73.632 bambini, pari al 23,38%.

I vaccinati over 12 anni con almeno una dose sono il 90,11% del target regionale, mentre ha completato il ciclo primario l'88,83% degli aventi diritto.

Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.731.843 pari al 73,79%.



Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose per gli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile è stata estesa la somministrazione della quarta dose agli over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti tra 60 e 80 anni affetti da condizioni di particolare fragilità. Hanno diritto alla quarta dose i soggetti che hanno ricevuto la prima dose booster (terza dose) da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da Covid-19. Dal 1 marzo sono state effettuate 26.263 somministrazioni di quarta dose, delle quali 18.897 a soggetti over 80.

La situazione aggiornata in provincia di Trapani

Sono 2.076 gli attuali positivi al Covid19 nel Trapanese. In diminuzione rispetto ai ieri quando erano 2.126. Secondo il report giornaliero dell'Asp non si registrano nuove vittime, con il dato fermo a 669 e sono, invece, 105.702 i guariti totali dal SarsCov-2.

Su fronte ospedaliero, non ci sono pazienti in terapia iintensiva, sono 6 in semi intensiva (come ieri), 24 in degenza ordinaria (ieri erano 30), Covid Hotel Rsa 6 (come ieri). Per quanto riguarda i tamponi effettuati, il dato parziale dei molecolari è di 145, tamponi per la ricerca dell'antigene 289.

Questi i positivi nei 25 comuni trapanesi, tra parentesi il dato di ieri: Alcamo 250 (237), Buseto Palizzolo 14 (13), Calatafimi Segesta 54 (47), Campobello di Mazara 56 (58), Castellammare del Golfo 110 (117), Castelvetrano 124 (127), Custonaci 28 (27), Erice 139 (150), Favignana 6 (8), Gibellina 5 (6), Marsala 386 (415), Mazara del Vallo 176 (183), Misiliscemi 16 (14), Paceco 63 (67), Pantelleria 31 (32), Partanna 48 (51), Petrosino 27 (/), Poggioreale 9 (10), Salaparuta 3 (7), Salemi 36 (35), San Vito Lo Capo 23 (26), Santa Ninfa 8 (9), Trapani 391 (385), Valderice 70 (71), Vita 3 (4).





Gli ultimi dati siciliani

Sono 2.190 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.333 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri.

Il giorno precedente erano 2.081.



Il tasso di positività sale al 14,2%, il giorno precedente era al 13%. La Sicilia è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 61.207 con un incremento di 278 casi. I guariti sono 2.395 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 11.030.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 564, 14 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 27, due in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 750 casi, Catania 665, Messina 333, Siracusa 257, Trapani 173, Ragusa 185, Caltanissetta 101, Agrigento 165, Enna 54.



Il virus in Italia

Sono 23.042 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 22.361.

Le vittime sono invece 84, rispetto a mercoledì quattro in più. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 179.127 tamponi con il tasso di positività al 12,8%, in aumento rispetto all'11,8% di mercoledì. Sono 197 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in meno di mercoledì. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.234, ovvero 62 in meno di mercoledì.

Gli attualmente positivi sono 625.217, dunque 3.778 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.589.595 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.253. I dimessi e i guariti sono 16.797.125, con un incremento di 27.228 rispetto a mercoledì