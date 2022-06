Il Sindaco di Partanna passa con Fratelli d'Italia

11/06/2022 13:00:00

Il Sindaco di Partanna, Nicola Catania, passa con Fratelli d'Italia. Probabile per lui la candidatura alle prossime elezioni per un posto da deputato regionale.

“Nicola Catania ha dimostrato di essere un ottimo amministratore, apprezzato nella sua città e nel territorio, siamo sicuri che darà nuovo impulso all’azione di Fratelli d’Italia in provincia di Trapani e in Sicilia” così dichiara l’onorevole Giampiero Cannella, coordinatore regionale del partito.

Apprezzamenti da parte del segretario provinciale Avv. Maurizio Miceli: “L’adesione di Nicola Catania al partito, che diventerebbe oggi il primo sindaco in carica di Fratelli d’Italia in Provincia, ci convince sempre più che i nostri sforzi non sono stati vani, che il sentimento che per primi abbiamo interpretato è diffuso, che la Provincia di Trapani non potrà più essere considerata un dipartimento di Palermo, ma dovrà godere di visibilità propria, dovrà tornare ad essere protagonista del proprio destino. Siamo l’unica alternativa all’oblio e all’incapacità di risolvere problemi annosi che ci tormentano ormai da oltre un ventennio, e l’adesione di nuovi amministratori, per lo più in un territorio che ancora patisce ritardi negli interventi nodali, problemi infrastrutturali, disattenzioni, come quello ad esempio belicino, ci responsabilizza oltremisura".