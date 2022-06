12/06/2022 02:35:00

Sono quasi trentamila le raccomandante inviate dall'Agenzia delle Entrate per conto del ministero della Salute ai siciliani over 50 che non hanno effettuato il vaccino anti Covid, previsto fino al 15 di giugno. Per l'esattezza sono 29.516 coloro che hanno ricevuto la multa da 100 euro.

E' questa una prima parte degli invii visto che sarebbero oltre duecento mila i siciliani inadempienti. Per il Dasoe nell'ultimo monitoraggio epidemiologico sono 86mila gli ultracinquantenni che non hanno effettuato nemmeno una dose di vaccino.

Tra i non vaccinati che hanno avuto la multa molti faranno ricorso e in molti lo vinceranno. Nel palermitano, infatti, 600 delle 1800 persone che hanno fatto richiesta di annullamento da parte dell'ASP, lo hanno avuto accettato. La Sicilia si conferma tra le regioni con il maggior numero di persone non vaccinatela, la percentuale è del 9,3% contro la media nazionale che è del 6,9.