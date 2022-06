20/06/2022 08:55:00

Sarà un inizio d'estate rovente in Sicilia, dove si toccheranno punte di oltre 40 gradi.

E' il ritorno dell'anticiclone Scipione. Già a partire da martedì 21 giugno, infatti, la colonnina di mercurio si alzerà in maniera netta, con massime che potrebbero toccare anche i 37-38 gradi. L'impennata delle temperature è prevista per mercoledì quando in alcune zone della Sicilia si supereranno i 40 gradi. Un caldo torrido, con la bolla di aria calda africana che arriverà in Sicilia. Mitigate le temperature sulle coste grazie alla brezza marina.

Con il gran caldo è in preallerta la protezione civile, sia per le ondate di calore che per il rischio incendi.