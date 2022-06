Covid, boom di nuovi casi in Sicilia. E salgono anche i ricoveri 

21/06/2022 21:32:00

Sono 5.559 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi in Sicilia a fronte di 22.365 tamponi.

Il tasso di positività sale al 24,8%.

La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 56.666 con un aumento di 4.104 casi. I guariti sono 2.011 mentre le vittime sono 7 e portano il totale dei decessi a 11.128.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 643, 18 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 22, quattro in meno rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.811 casi, Catania 1.475, Messina 560, Siracusa 654, Trapani 380, Ragusa 490, Caltanissetta 208, Agrigento 429, Enna 115.

Covid: Costa, monitorare ma senza allarmismo

“Non dobbiamo confondere la prudenza con la paura”. L’andamento del Covid-19 va “monitorato ma senza trasmettere messaggi di troppa preoccupazione o allarmismo” perché “la situazione al momento è sotto controllo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenendo su SkyTg24. Secondo Costa “se l’obiettivo è convivere con il virus allora dobbiamo imparare a convivere con i positivi. Penso che dobbiamo concentrarci più sui sintomatici che non sui positivi. Continuare a cercare i positivi non è la strategia giusta”, sottolineando che i numeri negli ospedali “sono ampiamente al di sotto” delle soglie.