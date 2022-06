 I 30 anni di Airgest a Birgi nella stagione del rilancio. Com’è cambiato l’aeroporto

29/06/2022 06:00:00

Una ritrovata primavera all’aeroporto di Trapani Birgi, che di primavere ne ha raggiunte 30. Trent’anni di Airgest nella gestione dell’Aeroporto Vincenzo Florio. Dai primi, pochi voli, con Alitalia e AirOne, al boom di Ryanair che ha fatto la fortuna di Birgi.

La crisi libica proprio nel momento in cui lo scalo stava decollando. L’addio di Ryanair che ha portato ad un tracollo dello scalo e ad una ricerca schizofrenica di nuovi vettori e nuove rotte. L’addio di Ombra, il ritorno di Ombra. Il colpo del Covid. I nuovi fondi dalla Regione, e ora un rilancio che sembra ben avviato. Sono stati trent’anni di sali e scendi per il “Vincenzo Florio”, che oggi è però punto di riferimento per la Sicilia Occidentale e vive una nuova primavera. Lo dicono i numeri, da record, anche in confronto all’epoca pre-Covid.



Proprio oggi il “Vincenzo Florio” festeggia l’Airgest e i trent’anni a servizio del territorio, delle comunità e delle forze produttive ed economiche del territorio trapanese e non solo. L’Airgest e l’aeroporto sono al centro di un disegno strategico per l’incremento turistico della Sicilia occidentale e la sua progressiva destagionalizzazione. Se ne parlerà oggi in occasione della cerimonia per il trentennale di Airgest nella gestione dell’Aeroporto Internazionale Vincenzo Florio.



La festa per i 30 anni di Airgest

La tavola rotonda dal titolo "Il trasporto aereo ed il ruolo degli scali regionali" vedrà la partecipazione e l’intervento conclusivo del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, oltre ai massimi rappresentanti degli Enti nazionali Enac e Assaeroporti, e autorità militari e civili. Ad aprire i lavori dell'incontro, moderato dal giornalista de Il Sole 24 Ore, Nino Amadore, sarà il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, nuovamente alla guida delle società di gestione da circa tre anni, che traccerà i temi essenziali per lo sviluppo dell’Aeroporto, affermandone il valore strategico e propulsivo per l’economia di tutto il trapanese. L’obiettivo è valorizzare gli aeroporti regionali con processi di sburocratizzazione e meno oneri a carico del traffico.



Tra gli interventi previsti quello del presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma, sul tema "La ripresa del trasporto aereo, i sistemi aeroportuali, il nuovo PNA"; Moris Ghiadoni, comandante del 37° stormo di Trapani Birgi che parlerà di “Convivenza tra scali militari e civili”; Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti interverrà invece su “Gli scali regionali: indispensabili infrastrutture territoriali”.

Presente anche la politica regionale con i suoi più alti vertici di governo. Oltre al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sono previsti gli interventi di Manlio Messina, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana sul tema “Economia del turismo e ruolo degli scali regionali”; Marco Falcone, assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana sul tema “Le infrastrutture di collegamento in Sicilia”. Previsto l’intervento di Sandro Pappalardo, consigliere Enit, su “Turismo e infrastrutture”.



Un euro per entrare e per nuovi investimenti

Cambia radicalmente Birgi con una nuova viabilità interna, e un sistema che ha destato non poche polemiche in queste settimane. E’ stato introdotto infatti il pagamento di un euro per ogni mezzo che entra nell’area dello scalo aeroportuale. “Lo abbiamo fatto per aumentare la sicurezza in aeroporto e per finanziare i servizi. Erano tutti pronti alle barricate quando l'aeroporto stava chiudendo, adesso non si vuole pagare un euro per permettere nuovi investimenti?” ha detto Salvatore Ombra difendendo il provvedimento



Il riepilogo delle rotte della Summer 2022

La stagione Summer 2022 dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, prevede 16 voli internazionali e 15 voli nazionali. Con la compagnia Ryanair, le seguenti tratte: Billund, Bordeaux, Bratislava, Brussels Charleroi, Dusseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Karlsrhue/Baden Baden, Katowice, Londra Stansted, Malta, Manchester, Riga, Siviglia, Tolosa, Varsavia. Con la Corendon Airlines, Amsterdam. Per quanto riguarda le tratte domestiche con Ryanair: Bologna, Milano Bergamo, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia; con Albastar Airline le rotte in continuità territoriale: Ancona, Brindisi, Napoli, Parma, Perugia, Trieste; con Flydat.it il Pantelleria e in ultimo il nuovo volo per Forlì con la nuova compagnia Aeroitalia.