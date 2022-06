Covid, che botta: oggi 94mila nuovi casi. La situazione in Sicilia 

29/06/2022 16:53:00

Come avevamo previsto questa mattina su Tp24, l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di Covid, e viaggia verso i centomila casi al giorno.

Sono 94.165 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.555. Le vittime sono invece 60, in lieve calo rispetto alle 69 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 357.210 tamponi con il tasso di positività schizza al 26,36%, rispetto all'11,6% di ieri. Sono invece 248 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.254, ovvero 219 in più rispetto a ieri.

Sono 5.832 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia (ieri 6.396), ai quali la Regione Sicilia ne aggiunge 1.296 relativi a giorni precedenti. A fronte di 26.850 tamponi effettuati, il tasso di positività scende dal 27,6% al 21,7%. L’Isola è settima in Italia per numero di contagi, al primo la Lombardia con 25.132. I guariti sono 2.848, cinque i decessi. I ricoverati negli ospedali sono 801, quindici in più rispetto al giorno precedente; 29 quelli in terapia intensiva (+2).

Per quanto riguarda le province, si registrano a Catania 2.065 casi, a Palermo 1.855, a Messina 814, a Siracusa 633, ad Agrigento 514, a Ragusa 474, a Trapani 419, a Caltanissetta 233, a Enna 121.