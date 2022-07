Covid, adesso è psicosi. Corsa ai tamponi a Marsala, e non solo. I numeri in Sicilia

02/07/2022 20:29:00

La nuova, per certi versi inattesa, ondata di contagi sta investendo in pieno la Sicilia, creando una vera e propria psicosi da contagio, dopo le settimane di "liberi tutti" che si sono vissute. A Marsala, a Trapani, e in provincia si sono riviste le code per i tamponi che non si vedevano da mesi. Le Usca sono di nuovo in tilt. Migliaia di persone sono in quarantena e il dato dei contagiati è sottostimato, perché si ritiene che per ogni contagiato ce ne siano almeno tre che sono positivi ma non lo dicono per evitare l'isolamento.

Oltre alla variante Omicron, contagiosa per ben 16 volte più della prima versione del Covid, va anche detto che i contagi aumentano perchè si sono fermate le vaccinazioni. Attualmente, infatti, i ricoverati sono sempre persone che non hanno completato la vaccinazione, cioè non hanno fatto nemmeno la prima dose, o hanno fatto la seconda da più di quattro mesi.

Sono 7.097 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 27.923 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.306.

Il tasso di positività scende al 25,4% il giorno precedente era al 28%.

La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 92.411 con un aumento di 6.451 casi. I guariti sono 1.887 mentre 7 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.211.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 855, 6 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 32, 5 in più rispetto al giorno prima.

I dati a livello provinciale non sono pervenuti.