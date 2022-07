Covid: in Sicilia 5.668 nuovi positivi, 15 i morti. Impennata in provincia di Trapani, i dati

03/07/2022 20:48:00

Sono 5.668 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 23.086 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.097.

Il tasso di positività scende al 24,5% il giorno precedente era al 25,4%.

La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 96.783 con un aumento di 4.372 casi. I guariti sono 2.256, 15 le vittime che portano il totale dei decessi a 11.226.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 865, 10 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 31, uno in meno rispetto al giorno prima.

I dati a livello provinciale non sono pervenuti, ma ecco il dettaglio della provincia di Trapani.

Ci sono in provincia di Trapani ben 1.265 nuovi casi di contagio (erano 314 venerdì scorso) al netto di 606 negativizzati e di un ulteriore decesso.

Nel territorio risultano adesso 5.577 attuali positivi (erano 4.919), e 4.973 sono asintomatici (4.365 due giorni fa), con il risultato di 604 positivi con sintomi (dai precedenti 554).

Rrestano azzerati i ricoveri in terapia intensiva e sono ancora 10 i pazienti in terapia semi-intensiva (come negli ultimi giorni), mentre si riducono a 38 in degenza ordinaria (dai 49 di due giorni fa) e 8 in Covid hotel Rsa (dai precedenti 9).

Questa è la situazione in provincia, in ordine decrescente (tra parentesi la rilevazione precedente in ciascun centro): 1.145 positivi a Trapani (1.003), 1.059 a Marsala (936), 724 ad Alcamo (622), 412 ad Erice (371), 381 a Mazara del Vallo (346), 270 a Castelvetrano (248), 216 a Valderice (207), 187 a Paceco (155), 177 a Castellammare del Golfo (155), 136 a Salemi (114), 111 a Calatafimi Segesta (102), 103 a Campobello di Mazara (83), 93 a Custonaci (72), 82 a Partanna (80), 81 a Petrosino (64), 80 a Pantelleria (64), 62 a Misiliscemi (76), 48 a San Vito Lo Capo (37), 48 a Gibellina (34), 42 a Favignana (42), 38 a Buseto Palizzolo (32), 31 a Santa Ninfa (30), 23 a Vita (18), 15 a Poggioreale (17), 13 a Salaparuta (11).