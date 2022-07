Il Covid galoppa anche in provincia di Trapani. Siamo già a quasi 8 mila positivi (ufficiali)

Non si arresta la corsa della nuova ondata di Covid 19 in provincia di Trapani. Sono già 7814 gli attuali positivi secondo i dati forniti dall'Asp. Circa mille in più rispetto a ieri. Ma questi sono i dati ufficiali, da triplicare per...