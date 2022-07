  “Sinergia tra turismo e agricoltura. Un modello di sviluppo per Marsala e la provincia di Trapani”

16/07/2022 06:00:00

Non si può pensare al turismo, in Sicilia, in provincia di Trapani, senza pensare all'agricoltura.

I due settori, e le filiere, devono camminare insieme.

Un'idea chiara, semplice, di sviluppo dei sue settori trainanti dell'economia del territorio. La sostiene Stefano Pellegrino, deputato regionale all'Ars, che da marsalese sa bene quanto turismo, e vino in particolare, debbano ancora di più trovare sinergia.

“Per il turismo la situazione era molto grave. C'era una protesta costante degli operatori turistici e ci siamo attivati perchè ci potesse essere un sostegno concreto per loro. Il turismo, insieme all'agricoltura, è il settore trainante della nostra economia. Per questo è necessario l'impiego di tutta la filiera” dichiara il deputato regionale di Forza Italia.



“Allora ben vengano le cantine aperte, ma non solo nel periodo estivo. Serve destagionalizzare, aprire le porte tutto l'anno. Bisogna puntare su ciò che rappresenta il nostro territorio, cioè unire il turismo e l'enologia. Fare dell'agricoltura non solo un fatto produttivo ma anche turistico. Molte aziende lo stanno già facendo, ma non si può aspettare il sostegno dell'Europa, del Governo italiano o di quello regionale” aggiunge Pellegrino.

Insomma quello che immagina Pellegrino è un modello di turismo che entri in sinergia concreta con il mondo dell'agricoltura e in particolare del vino. “Un modello che potrà permettere quello sviluppo economico per evitare che le nostre città si svuotino, che sempre più giovani vadano via. Agricoltura e turismo devono camminare insieme” conclude il deputato regionale Stefano Pellegrino.

