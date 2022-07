Ecco dove sono gli autovelox nel trapanese e in Sicilia fino a domenica 31 luglio  

26/07/2022 16:28:00

Anche questa settimana rendiamo pubbliche le postazioni degli autovelox Sicilia e nel trapanese. E' stato pubblicato, infatti, online sul sito della Polizia di Stato l'elenco delle postazioni degli autovelox nell'Isola fino a domenica 31 luglio 2022.

La Polizia pubblica le tratte stradali dove sono operativi gli strumenti di controllo della velocità, giorno per giorno. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto controllo, a maggiror ragione in autostrada e specie ora che siamo in pieno periodo estivo, con strade e autostrade roventi e con il caldo che influisce sull'attenzione alla guida.

Il consiglio degli esperti è di non mettersi mai in viaggio nelle ore più calde, di controllare la pressione degli pneumatici e la loro usura, ma anche quella di ammortizzatori e impianto frenante. Anche per un breve tragitto, tutto in auto deve essere efficiente per garantire la sicurezza a chi guida e agli altri utenti della strada.

La Polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Cliccando qui potete leggere l'elenco completo delle postazioni degli autovelox.