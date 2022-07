Marsala: frigorifero, plastica e indumenti abbandonati nella discarica di via Vita

26/07/2022 19:00:00

Dal frigorifero agli indumenti, dalle bottiglie di plastica ai resti di altri elettrodomestici, sono questi i rifiuti abbandonati in via Vita a Marsala, nella zona artigianale della città.

Purtroppo si continua ad assistere a queste scene quotidiane, tra l'altro in questa zona, in questo periodo dell'anno, con il caldo, iniziano anche i roghi dei rifiuti con il rischio concreto delle nubi tossiche per la salute.

Nei giorni scorsi a Marsala sono stati diversi i cittadini "primitivi", beccati mentre scaricavano i loro rifiuti in ogni angolo della città, incuranti dei passanti o della possibile presenza di telecamere. Sembra che la multa di 400 euro per ogni abbandono, che in tanti già hanno ricevuto, non sembra poi così efficace. Qui sotto il breve video della discarica. Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@to24.it o inviate un messaggio sulla pagina facebook.