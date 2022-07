 I "primitivi" siciliani che buttano rifiuti in strada

26/07/2022 12:25:00

Paesi che vai incivili che trovi. In Sicilia anche quest'anno, in estate, si vive una situazione emergenziale, con i rifiuti accumulati in strada che, in alcuni casi costituiscono un problema igienico-sanitario.

Se da un lato c'è come al solito il problema della raccolta, con le discariche della Regione che sono esauste e non riescono più a ricevere i rifiuti, dall'altro ci sono sono gli incivili, anzi, forse è meglio dire i "primitivi", che ancora pensano che il modo migliore di sbarazzarsi dei rifiuti sia di gettarli per strada, in qualche angolino, senza avere un minimo di senso civico e ancor di meno ambientale. Per combattere questi "primitivi" il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha pubblicato sui social il video di due persone che in una strada secondaria alla periferia della città, nel Siracusano, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre da un autovettura gettano rifiuti di ogni tipo sul ciglio della strada.

"Immagini scioccanti che lasciano sbalorditi in tutto il loro orrore - scrive il sindaco -. Li abbiamo beccati con le nostre telecamere nascoste e multati pesantemente così come faremo con tutti i "selvaggi" che continuano a trattare la nostra città come una discarica a cielo aperto. Abbiamo un servizio funzionante di raccolta differenziata "porta a porta" e il Centro comunale di raccolta aperto tutti i giorni. Dipende da tutti noi! Rispettiamo la nostra città".

Questo il post su facebook di Selvaggia Lucarelli, la blogger che in passato aveva denunciato il degrado e la sporcizia del comune siciliano, dover era stata in vacanza e suscitato, come al solito, tante polemiche: "Il comune di Avola (Siracusa) ha fatto installare delle telecamere nascoste per rintracciare chi butta l’immondizia per strada. Beh, questi primitivi (guardate la quantità di roba che buttano) per esempio sono stati rintracciati, denunciati e multati pesantemente. Quanto godimento".

Nei giorni scorsi anche a Marsala diversi cittadini sono stati beccati dalle telecamere e per loro sono scattate multe da 400 euro, qui l'articolo. A Trapani, invece, il quartiere Fontanelle è invaso dai rifiuti e nessuno fa niente.