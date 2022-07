Primarie progressisti. Venuti (PD): "Con Chinnici grande spinta di fiducia. Avanti anche a TrapanI"

26/07/2022 09:40:00

"Caterina Chinnici vince le primarie e il suo successo rappresenta una grande spinta e una iniezione di fiducia per tutta la comunità del Partito democratico. Anche i dati della provincia di Trapani la vedono davanti agli altri competitor, segno del grande lavoro delle donne e degli uomini del Pd trapanese che, coordinati da Valentina Villabuona, hanno creduto fin da subito in una candidatura di grande spessore spendendosi senza lesinare forze".

Lo dice il segretario del Pd della provincia di Trapani, Domenico Venuti, che entrando nel dettaglio dei dati provinciali aggiunge: "Il contributo dato dal Pd trapanese alla candidatura Chinnici è stato importante nel suo complesso, nonostante ci si aspettasse di più, in termini di apporto, da alcuni Comuni, specie da quelli dove amministriamo". Il segretario provinciale del Pd poi prosegue: "Ora inizia il percorso che ci porterà alle elezioni regionali e una candidatura di grande qualità, e con una storia limpida, come quella di Caterina Chinnici può essere un fattore aggregante in grado di coinvolgere tante sensibilità del territorio". Venuti si dice "convinto" della necessità di "lavorare a un allargamento del campo politico per proporre agli elettori una alternativa alle destre rappresentate dall'attuale governo regionale che in cinque anni ha fallito tutti gli obiettivi importanti: su tutti sanità, rifiuti e gestione dell'acqua".