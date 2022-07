Eleonora Lo Curto: "Fondi a imprese ed enti, norme per il territorio. Il mio impegno all'Ars"

27/07/2022 06:00:00

Dalle imprese florovivaistiche, alle Ipab, dall’Aeroporto di Birgi, alle fondazioni culturali. Non solo comuni, anche imprese, enti, e attività del territorio hanno beneficiato di fondi e iniziative legislative sui quali è stato determinante il lavoro della deputata regionale e capogruppo Udc all’Ars Eleonora Lo Curto.



“Desidero ricordare le iniziative in occasione dell’approvazione delle leggi di stabilità che hanno permesso di stanziare 20 milioni di euro per le aziende produttrici di fiori recisi, come sostegno per lo stop legato alla pandemia, ed inoltre i 5 milioni di euro che con un mio emendamento sono stati destinati alle Ipab nel quadro di una complessiva riforma delle stesse. A questi ultimi si aggiunge uno stanziamento di 130 mila euro ottenuto per l’Ipab Giovanni XXIII di Marsala per l’erogazione degli stipendi arretrati dei dipendenti. 70 mila euro, invece, sono stati destinati all’Istituto Audiofonolesi di Marsala. Sono soddisfatta anche per il contributo triennale che sono riuscita a far prevedere con un mio emendamento nella legge finanziaria per l’aeroporto Florio di Trapani Birgi. E sottolineo, inoltre, tutte quelle iniziative legislative a sostegno delle istituzioni culturali trapanesi che hanno consentito di assegnare 250 mila euro al Luglio Musicale Trapanese e poi un importo pari al 75% di 170 milia per gli ulteriori anni, e ben 111 mila euro solo quest’anno alla Fondazione Orestiadi di Gibellina sempre al centro della mia attenzione. La mia battaglia per l’istituzione del nuovo Comune di Misiliscemi ha portato in dote al nuovo ente un contributo, nell’ultima legge finanziaria, di 310 mila euro che diventeranno presto 500 mila con la prossima variazione di bilancio. Una mia norma ha consentito l’erogazione di un finanziamento per 100 mila euro per il ripristino dei pontili allo Stagnone di Marsala. Un lavoro specifico e di mediazione ha portato a definire la soluzione per il “Palazzaccio” di Marsala, per la quale mi sono molto adoperata. Tutto ciò ha permesso di non perdere un contributo pubblico e di portar a compimento l’iniziativa imprenditoriale” ricorda la deputata regionale marsalese.



“Grazie al continuo ascolto delle comunità territoriale e degli ordini professionali ho potuto rappresentare le istanze che da questi arrivavano in occasione del varo di importanti leggi di riforma come quella dell’edilizia e dell’urbanistica. Voglio citare, in particolare, la norma per il territorio di Marsala che consente di regolarizzare gli immobili costruiti con regolare concessione edilizia prima dell’avvento del vincolo paesaggistico. Spero che questa superi il vaglio del Consiglio dei ministri e non venga impugnata come desidera Legambiente con un atteggiamento pretestuoso” aggiunge Lo Curto. “In ultimo, per questi ultimi mesi di legislatura confermo il mio impegno per la riforma della legge mineraria e delle acque termali che finora è rimasta al palo a causa della crisi politica che sta attraversando la maggioranza di centrodestra all’Ars. Così come lavorerò sino all’ultimo alla legge sui Parchi e le Riserve, e sulle Saline per la quale mi sono confrontata con gli imprenditori del settore” conclude la deputata regionale marsalese.

(Spazio autogestito)