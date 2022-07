L'inchiesta su formazione e politica. Papania: "Sono sereno e estraneo ai fatti"

27/07/2022 14:58:00

“Una informazione di garanzia non è un avvertimento ma un atto a tutela dell’indagato, che dovrebbe per legge essere segreto, proprio per evitare che la sola notizia del suo invio diffonda un’ombra di colpevolezza a priori. Ritengo per doveroso rispetto verso le istituzioni, che mai è venuto meno, così come meno mai è venuta la fiducia nei confronti della Magistratura, che i fatti verranno chiariti a breve a tutela non solo mia ma anche degli altri indagati del Movimento Via.



Sono estremamente tranquillo perché forte della certezza della mia totale estraneità ai fatti e attendo, quindi, con grande serenità che la giustizia faccia tutte le opportune verifiche per accertare la verità”.

Così in una nota l'ex senatore Nino Papania in merito alle indagini che lo coinvolgono che la procura di Marsala sta svolgendo su corruzione elettorale e formazione professionale.