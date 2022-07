Trapani-Birgi. Ombra e Musumeci hanno incontrato il numero uno di Ryanair

28/07/2022 09:01:00

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, e il presidente della Regione, Nello Musumeci sono volati a Dublino per incontrare l'amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson.

Al centro del colloquio anche il potenziamento dei collegamenti da e per Trapani, dove da almeno due anni si registra una robusta crescita in termini di movimenti e di passeggeri. Musumeci ha assicurato al numero uno di Ryanair che «la Regione continuerà a sostenere la strategia della compagnia irlandese, con l’obiettivo di arrivare presto a venticinque milioni di viaggiatori, in partenza e in arrivo in Sicilia».



«Per noi di Ryanair la Sicilia rimane uno dei mercati più interessanti. Non è un caso che assicuriamo nell’Isola oltre cento tratte, di cui sessanta internazionali, e che contiamo di effettuare nuovi investimenti, specie nei collegamenti interni», ha detto Wilson.

Soddisfatto il manager di Airgest, Ombra: "Un incontro tra il Presidente della Regione On. Nello Musumeci ed i massimi vertici di Ryanair dove anche io ero partecipe, per porre le basi per una fattiva collaborazione che segna la crescita non solo dell’aeroporto Vincenzo Florio ma della Sicilia tutta come crocevia della compagnia low cost.

Un segno tangibile per l’economia del turismo e tutto il suo indotto che - non mi stancherò mai di dirlo - se saremo bravi a cogliere ed ottimizzare ci darà la dignità che meritiamo.

Un’opportunità unica per la Sicilia occidentale, scevra da schemi o logiche che non ci appartengono ma proprie solo di una strategia imprenditoriale seria".

E sono emozionato ed orgoglioso di avere dato anche io un contributo a che il futuro del nostro aeroporto diventi presto un futuro possibile e stabile con incrementi sensibili di traffico a partire già dalla prossima stagione, oggi a Dublino si è scritta una bella pagina di storia per il nostro aeroporto.