Trapani, Bevilacqua (Psi): "Vittoria di Chinnici è anche nostra"

28/07/2022 16:00:00

Si registra, legittimamente, la soddisfazione del segretario provinciale del PD Domenico Venuti, sulla ottima affermazione di Caterina Chinnici, nelle recenti primarie per la scelta del candidato alla Presidenza Regione Sicilia.



Ricordo a me stesso, ancor prima che ai compagni e amici del PD, che il successo, nelle dovute proporzioni, è da condividere con il PSI, che, in maniera dichiaratamente seria e coerente, così come da noi anticipato al segretario nazionale On. Letta, in occasione del recente congresso Socialista a Roma, si è schierato a fianco del Partito Democratico a sostegno della Chinnici.

Il PSI, subito dopo il PD è la forza più rappresentativa della sinistra trapanese e non solo, ed ha a cuore le sorti della città e della terra Siciliana.



Ci apprestiamo ora a continuare a sostenere la nostra candidata Caterina Chinnici nella corsa alla Presidenza, certi che la sua è una candidatura di prestigio e di elevate qualità, che però ha bisogno di una coalizione più larga.

Auspichiamo quindi, che, per queste sue caratteristiche, dopo questo suo primo successo e per come dichiarato dalla stessa Chinnici, durante la campagna per le primarie, si abbia adesso la capacità, di coinvolgere anche quelle forze politiche di centro, che possano permettere di allargare la coalizione verso quell’area moderata a cui Caterina Chinnici fa riferimento.

Il segreterio PSI Trapani

Salvatore Pietro Bevilacqua