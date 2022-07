Le dimissioni di Mogavero. Oggi l'annuncio del nuovo Vescovo di Mazara. Ecco chi potrebbe essere

29/07/2022 09:09:00

Oggi verrà annunciato il nuovo Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo.

Domenico Mogavero si è dimesso a Marzo per sopraggiunti limiti d'età, avendo compiuto 75 anni, come stabilisce il diritto canonico.

Mogavero era alla guida della Diocesi di Mazara dal 2007, nominato da Papa Ratzinger.

Oggi verrà comunicato il suo successore in un'assemblea diocesana fissata per le 12 cui sono stati invitati l'intero presbiterio diocesano, i diaconi e i consacrati. Sono due i nomi in lizza, entrambi della Diocesi di Noto. Il nome più accreditato è quello di don Angelo Giurdanella, vicario della Diocesi di Noto. E c'è un ulteriore indizio che avvalora la nomina di Giurdanella a Mazara, cioè che anche a Noto il vescovo Antonio Staglianò ha convocato per oggi un'assemblea diocesana per "importanti comunicazioni".

L'altro nome è quello di don Fortunato Di Noto sacerdote incardinato sempre nella Diocesi di Noto, presidente della “Meter Onlus” è famoso per la sua lotta contro la pedofilia e la tutela dell'infanzia in Italia e nel mondo.