Issa la bandiera dei mondiali anzichè il tricolore. La gaffe della sindaca di Menfi...

31/07/2022 06:00:00

Issa la bandiera italiana durante una cerimonia ufficiale, con tanto di fascia d'ordinanza da primo cittadino, ma non si accorge che non è il tricolore.

Autrice dell'incredibile gaffe è Marilena Mauceri, sindaca di Menfi (Ag), una cittadina dell'agrigentino, in Sicilia, con poco più di undicimila abitanti. La manifestazione pubblica, durante la quale sì è registrata la brutta figura, si è svolta il ventiquattro luglio scorso nella piazzetta Venezuela, per ricordare la ricorrenza del giorno della nascita di Simon Bolivar (24 luglio 1783) già generale, condottiero e patriota, nonché uno dei primi presidenti del Venezuela. Già il cinque si era festeggiato il 'Venezuela day' per valorizzare gli stretti legami, dovuti a storiche e corpose migrazioni, tra Menfi ed il Paese sudamericano. Nella foto - scattata il 24 luglio - è ben visibile, a sinistra, la bandiera venezuelana, che garrisce al vento, e accanto, a destra, c'è quella…della nazionale italiana di calcio! Più a destra, tra un suonatore di tromba e le bandiere, si erge il busto che commemora Bolivar.

UNA GAFFE CHE DURA E SI PERPETRA DA GIORNI - La cosa che sembra ancora più incredibile è data dal fatto che - il vessillo con le quattro stelle, una per ogni campionato del mondo di calcio vinto - sia ancora lì al suo posto e nessuno (o quasi) se ne sia accorto e l'abbia fatto sostituire. Il filmato che noi di Tp24.it pubblichiamo, in esclusiva, e la foto tratta dai social, dimostrano che, fino a mercoledì 27 luglio, cioè tre giorni dopo la cerimonia ufficiale, la bandiera - con lo 'scudetto Italia', le stelle, e in basso la scritta sempre 'Italia' in giallo - fosse ancora lì a presidiare, in malo modo, quella piazzetta menfitana.



L'IRONIA SUI SOCIAL - "Ma siamo stati ripescati ai mondiali?" commenta un genio dell'ironia; "Da Striscia la notizia" aggiunge un altro, e, ancora:"Che figura di M storica, Emilio Fede docet" e poi:"Mai visto una cosa del genere". E non finiscono qui i commenti:"A mio avviso pensava che le 4 stelle fossero gli anni passati al Comune" e giù senza perdono un altro aggiunge:"È vergognoso e non giustificabile nemmeno con scuse ufficiali che, comunque, sarebbero doverose… mi auguro, almeno, che sia stato posto rimedio immediatamente. Oppure recandoci sul luogo troviamo ancora la medesima bandiera issata?". Gli risponde, a ruota il martedì 25, un altro utente facebook:"Senza vergogna. È ancora lì". "Meno male che non hanno messo la bandiera dei Savoia altrimenti si apriva un caso di Stato" commenta un altro iscritto al social network; "Da telegiornale" gli fa eco, laconicamente, un altro commentatore. "Da cittadino menfitano mi sento umiliato e mi vergogno per simili figure" commenta, tristemente, un altro dei quasi 100 partecipanti commentatori al post in questione.



Un'altra utente posta, commentando ironicamente, sempre sul social di Zuckerberg:"È confusa da tutte ste bandiere che continua a issare" facendo riferimento all'ennesima 'bandiera blu-fala' issata, anche quest'anno, senza rispettare i principali requisiti e parametri indispensabili per ottenerla (ce ne siamo occupati ampiamente in passato e più precisamente nell'estate del 2020 con un'inchiesta in 5 puntate, potete leggerne qui, qui e qui e ancora qui e qui) e alla 'bandiera verde'.

LA (NON) REPLICA DELLA SINDACA - Noi di Tp24.it abbiamo contattato, per provare a chiedere una replica, la prima cittadina di Menfi, Marilena Mauceri, ma purtroppo senza esito positivo. Purtuttavia non perdiamo le speranze. Nell'attesa di un auspicabile ripensamento della sindaca, esponiamo le domande che avremmo voluto porle, con la disponibilità a pubblicare, nei prossimi giorni, il suo pensiero e la sua versione dei fatti: 1) Com'è possibile che durante la cerimonia in cui lei indossava pure la fascia tricolore, da sindaco, abbia issato una bandiera che nulla ha a che fare con il tricolore ufficiale italiano codificato chiaramente nella nostra Carta costituzionale? 2) Non si è accorta della cosa, né qualcuno intorno a lei glielo ha fatto notare? 3) Come è possibile che, a distanza di alcuni giorni dal fatto, questa bandiera non sia ancora stata fatta sostituire? 4) È al corrente dei commenti al vetriolo che sui social stanno immortalando e ridicolizzando l'evento in questione?



Alessandro Accardo Palumbo

