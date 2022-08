Sicilia, è morto il deputato regionale Riccardo Savona

05/08/2022 17:37:00

È morto Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio dell'Ars. Lo storico esponente di Forza Italia, 70 anni, è deceduto all'Ismett dove era ricoverato da tempo per una grave malattia. Familiari e amici si sono radunati in ospedale.

Savona è spirato proprio nei minuti in cui all'Ars si celebrava, probabilmente, l'ultima seduta parlamentare di questa legislatura, dopo la decisione del governatore Nello Musumeci di dimettersi in anticipo per consentire l'election day con le politiche, il 25 settembre.

“Oggi la politica siciliana perde uno dei suoi punti di riferimento. Un politico infaticabile e sempre disponibile all’ascolto. È per tale ragione che la scomparsa dell’on. Riccardo Savona ci lascia sgomenti e frastornati. Fino all’ultimo è stato fedele al suo ruolo di Deputato e Presidente della Commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana. Ci stringiamo al dolore della moglie e dei figli. Buon viaggio Riccardo, che la terra ti sia lieve”. Così in una nota il Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars di cui l’on. Riccardo Savona faceva parte.

“Con Riccardo Savona se ne va un pezzo di storia della politica siciliana, un uomo che ha condiviso con me tante battaglie per l'Isola. Da molti anni punto di riferimento della Commissione Bilancio che guidava con grande responsabilità. Conosceva come nessuno i conti dell'amministrazione regionale, anche nelle pieghe più difficili da leggere e da interpretare. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze e quelle dell’intero parlamento. Ci mancherà, per questo lo saluto con grande affetto: ciao Riccardo".

Così in una nota il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè alla notizia della scomparsa dell’on. Riccardo Savona.

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, esprime a nome personale e del governo siciliano il cordoglio per la morte di Riccardo Savona, deputato regionale e presidente della commissione Bilancio dell’Ars.



«Con lui - afferma Musumeci - scompare un autorevole esponente della politica siciliana, un deputato che Palermo, la sua città, ha voluto per più legislature eleggere a Palazzo dei Normanni, per il solido radicamento che aveva col territorio. Ha guidato con profonda esperienza e rara saggezza la commissione Bilancio, mantenendo sempre una condotta di rispettosa collaborazione istituzionale con il governo. Sono diventato suo amico nella passata legislatura, proprio quando venne “chiacchierato” dai suoi stessi alleati di coalizione. E in questi ultimi mesi, Riccardo Savona non ha mancato di farmi sentire la sua vicinanza, con coraggio e a viso aperto. Conservo ancora sul mio cellulare l’ultimo suo messaggio inviatomi dall’ospedale: "Ti voglio bene davvero e tanto". In questo momento di dolore sono, con tutti gli assessori, sinceramente vicino alla vedova e ai suoi familiari».