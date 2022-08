Clima impazzito  in Sicilia, pericolo bombe d'acqua: ecco dove colpiranno

09/08/2022 07:30:00

Il cambiamento climatico irreversibile rendere la Sicilia sempre più esposta ad eventi meteo imprevisti, ed il pericolo adesso sono le "bombe d'acqua", le piogge torrenziali improvvise che allagano le città e creano grandissimi disagi e danni.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido fino a mezzanotte. Prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione.

Due giorni fa è accaduto a Caltanissetta, ieri a Castelvetrano. Ed oggi nuove precipitazioni sono attese a macchia di leopardo in tutta la Sicilia, tranne in provincia di Trapani - dicono gli esperti - dove invece acquazzoni improvvisi potrebbero ritornare da domani.

Ieri pomeriggio una bomba d'acqua, dicevamo, si è abbattuta su Castelvetrano, a Selinunte. Questa immagine, presa da lontano, rende bene l'idea della pioggia intensa e circoscritta.

La pioggia ha investito Castelvetrano e le sue borgate intorno alle ore 14 provocando molta paura e notevoli danni. Le forti raffiche di vento hanno divelto porzioni di tettoie ed alberii, nonché allagamenti.

A Catania c'è stato un improvviso piccolo tornado, con una violenta grandinata e degli uccelli in volo che hanno colpito un aereo che stava atterrando da Londra.