19/08/2022 21:39:00

Osama Zoghlami ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Atletica Leggera di Monaco. L'atleta valdericino ha condotto la gara dei 3000 siepi sin dall’inizio, mantenendo una delle prime posizioni per due terzi della corsa, addirittura a due giri dal termine erano tre gli italiani in testa che gestivano il breve vantaggio, Osama, affiancato dal fratello Ala, e dal giovane romano Ahmed Abdelwahed. È la gara che non ti aspetti, si assaporava un trio di atleti azzurri sul podio, quando nell'ultimo giro Ala Zoghlami inizia a cedere posizioni ed il finlandese Raitanen a 150 dal finish passa in testa senza più cedere nulla. È terzo Osama, un bronzo ben guadagnato che ci lascia speranzosi per il prossimo futuro. C’è un altro pezzetto di Sicilia che dobbiamo raccontare, è quello relativo all'allenatore dei fratelli Zoghlami, quel tale Gaspare Polizzi che ha allenato un altro grandissimo dell'atletica siciliana: Totò Antibo. Se il buongiorno si vede dal mattino, dobbiamo aspettarci altri grandi risultati dai ragazzi di Valderice.