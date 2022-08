Politiche, nel collegio di Marsala il centrodestra candida Marta Fascina, la fidanzata di Berlusconi 

22/08/2022 11:26:00

Sarà Marta Fascina, la primadonna di Forza Italia, la candidata del centrodestra nel collegio uninominale di Marsala (che comprende tutta la provincia di Trapani) per le elezioni del 25 Settembre.

Il fatto che Berlusconi metta quella che lui considera sua moglie (con tanto di finto matrimionio celebrato mesi fa ...) fa capire come gli azzurri considerino blindato il collegio di Marsala, che i sondaggi assegnano al centrodestra.

Per evitare sorprese (hai visto mai che il centrosinistra, che ha rinunciato a candidare esponenti locali, si mette davvero a fare campagna elettorale ...) Fascina, classe 1990, è candidata anche in alcuni collegi proporzionali in Campania. Quindi sarà eletta sicuramente.

Le liste si chiudono oggi. Circa Forza Italia, capolista nel listino bloccato per il proporzionale, in Sicilia occidentale, sarà il giornalista mazarese Giorgio Mulè.

In Sicilia, gli altri capolista – e dunque di certo eletti – di Forza Italia saranno Bernadette Grasso, ex assessore regionale al Personale, alla Camera e Stefania Prestigiacomo al Senato. Nell’ultimo collegio plurinominale per la Camera Forza Italia schiera la deputata regionale uscente Margherita La Rocca Ruvolo, che scalza quindi l’altro deputato agrigentino Riccardo Gallo (uomo vicinissimo a Marcello Dell’Utri).

Il coordinatore regionale Miccichè ha piazzato quasi tutti i fedelissimi.

Micciché a sua volta sarà capolista al Senato ma correrà anche per le Regionali.