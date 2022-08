Politiche 2022, ecco chi sono gli otto candidati mazaresi alla Camera e al Senato

24/08/2022 18:00:00

Sono otto i mazaresi candidati al Senato e alla Camera per le elezioni politiche 2022 che si terranno il 25 settembre.

Alla Camera è candidata l'uscente del M5S, Vita Martinciglio inserita al terzo posto nella lista nel collegio plurinominale 2 in Sicilia, in cui rientra la provincia di Trapani. La Martinciglio è anche candidata nel collegio uninominale di Marsala sempre per la Camera. Nel plurinominale per la Camera c'è anche Adriana Cavasino per Italexit di Gianluigi Paragone. La Cavasino, è candidata anche nel collegio uninominale di Marsala, sempre per la Camera. Alessandro Evola per Verdi Sinistra nel collegio plurinominale 2 per la Camera.

Vediamo invece chi sono i candidati mazaresi al Senato. Stefania Marascia, la consigliera comunale nell'uninominale di Marsala nella lista del Partito democratico. Nel plurinominale ci sono Toni Scilla, attuale assessore regionale all'Agricoltura, è al secondo posto nella lista di Forza Italia nel collegio plurinominale 2, l’ex vicesindaco di Mazara, Silvano Bonanno, al secondo posto nella lista Noi Moderati nel collegio plurinominale 1, e Maricò Hopps al terzo posto nella lista della Lega-Prima l’Italia nel collegio plurinominale 1 e, infine, Angela Marino (Verdi Sinistra) al Senato nel collegio plurinominale 1.