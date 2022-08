Lo Curto (Prima l’Italia): forze ordine e militari viaggino gratis su navi da e per le isole minori della Sicilia

30/08/2022 21:30:00

PALERMO – “Va estesa la possibilità di viaggiare gratis sui mezzi pubblici anche alle forze dell’ordine e ai militari nonché ai vigili del fuoco che si recano nelle Isole minori della Sicilia. Per questi, in particolare occorre che il servizio gratuito previsto dalla Regione Siciliana, con l’ultima legge finanziaria, integri anche i mezzi via mare, come gli aliscafi e le navi, tra quelli previsti dal beneficio concesso a questo personale che garantisce la sicurezza del territorio e delle persone. Per questa ragione mi farò carico nella prossima legislatura di modificare la norma, tra l’altro rifinanziata nel corso dell’ultima variazione di bilancio del luglio scorso, prevedendo anche il trasporto gratuito su aliscafi e navi”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, deputato regionale e candidata di Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.