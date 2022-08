Covid Sicilia, il bollettino del 31 agosto

31/08/2022 17:24:00

Oggi, mercoledì 31 agosto 2022, in Sicilia torna a scendere il dato relativo ai nuovi casi positivi al Covid: sono stati registrati altri 1.476 casi (il giorno precedente erano 1.957) sul totale di 11.424 tamponi processati.

L’incidenza torna in calo dopo il repentino aumento del giorno precedente e si attesta al 12,92%, rispetto al 15,10% delle 24 ore precedenti. La Sicilia è al sesto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 70.777, con un decremento di 473 casi. Questo il report dettagliato dei nuovi positivi nelle varie province siciliane: si registrano a Palermo 276, Messina 269, Catania 250, Trapani 154, Ragusa 145, Siracusa 130, Agrigento 113, Caltanissetta 82 ed Enna 53. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri si segnano un -25, per cui il numero complessivo scende a 426. Il dato comprende le terapie intensive, le quali presentano un +2, per cui il totale sale a 25 pazienti. Si contano altri 1.925 guariti. Si registrano anche 24 nuovi decessi (la Regione Sicilia comunica che tra i decessi comunicati: 7 risalgono al 30/08/2022, 8 risalgono al 29/08/2022, 5 risalgono al 28/08/2022, 1 risale al 21/08/2022, 1 risale al 13/08/2022, 1 risale al 06/08/2022 e 1 risale al 05/08/2022.), per cui il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 12.103.