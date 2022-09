Covid, casi ancora in calo in provincia di Trapani. Arriva il nuovo vaccino

02/09/2022 06:00:00

Diminuiscono, ma in maniera meno marcata, i nuovi casi Covid in Sicilia nell’ultima settimana.

Gli esperti prevedono che dopo settimane di discesa la curva potrebbe risalire, e già in alcuni territori questo sta avvenendo, piano piano. C’è molta attenzione, inoltre, su quello che succederà nelle prossime settimane con l’avvio dell’anno scolastico. Per la prima volta dopo due anni e mezzo di pandemia si andrà in classe senza mascherine.

In Sicilia nell’ultima settimana si è registrata una diminuzione dei nuovi casi e delle ospedalizzazioni. In particolare i nuovi casi sono diminuiti di quasi il 7%.

E’ Trapani la provincia in cui si registra la diminuzione dei nuovi casi più importante rispetto a una settimana fa: -18,59%.

In particolare a Marsala i nuovi casi sono diminuiti del 19%, a Trapani dell’11%, a Mazara del 28%, ad Alcamo del 51%, a Castelvetrano -36%.

Intanto ci sono novità sui vaccini, perchè l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha approvato i nuovi vaccini aggiornati per la variante Omicron. La loro introduzione in Italia avverrà nei prossimi giorni quando anche l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, approverà i nuovi vaccini.



Il bollettino settimanale in Sicilia



Nella settimana dal 22 al 28 agosto si registra un decremento dei nuovi casi con un’incidenza pari a 10.747 (-7%) e un valore cumulativo di 224/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (339/100.000 abitanti), Siracusa (248/100.000), Trapani (247/100.000) e Agrigento (232/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni (297/100.000 abitanti) e tra i 60 e i 69 anni (277/100.000). Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione.



Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati fanno riferimento alla settimana dal 24 al 30 agosto. Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 26,33%. Hanno completato il ciclo primario 69.812 bambini, pari al 22,75%. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,72%, mentre la percentuale di quanti hanno completato il ciclo primario è pari all’89,40%. I vaccinati con dose aggiuntiva/booster (terza dose) sono 2.760.768 pari al 72,29% degli aventi diritto.



Dal primo marzo è iniziata la somministrazione della dose di richiamo booster (quarta dose) nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 13 luglio la vaccinazione in quarta dose è stata estesa agli over 60 anni e alle persone ad elevata fragilità over 12, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo). Dal primo marzo sono state effettuate complessivamente 100.925 somministrazioni di quarta dose di cui 46.939 a soggetti over 80.



La situazione in provincia di Trapani

Sono meno di 2 mila i positivi al Covid 19 in provincia di Trapani. I casi registrati sono con precisione 1.953 secondo quanto comunica l'Asp di Trapani.

Sul fronte ricoveri non c'è nessuno in terapia intensiva, sono 4 in terapia semi-intensiva (ieri erano 5) crescono, da 21 a 29 in degenza ordinaria; sono 2 gli assistiti in Rsa Covid hotel (ieri 3).

Questa è la situazione per città (tra parentesi il dato del giorno precedente: 418 a Marsala (482), 317 a Mazara del Vallo (359), 306 a Trapani (307), 135 a Castelvetrano (127), 130 ad Alcamo (135), 102 ad Erice (100), 93 a Campobello di Mazara (101), 52 a Valderice (52), 51 a Castellammare del Golfo (49), 43 a Calatafimi Segesta (46), 43 a Partanna (45), 38 a Petrosino (40), 32 a Paceco (31), 30 a Salemi (32), 24 a Pantelleria (25), 23 a Gibellina (22), 21 a Favignana (23), 20 a San Vito Lo Capo (22), 17 a Misiliscemi (13), 16 a Custonaci (19), 16 a Santa Ninfa (15), 10 a Buseto Palizzolo (12), 8 a Vita (7), 5 a Poggioreale (5), 3 a Salaparuta (3).

I nuovi casi in Italia

Sono 207 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 18.

I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.962, nelle ultime ventiquattro ore 129 in meno.

Gli attualmente positivi sono 634.194, rispetto a ieri 11.739 in meno. Dimessi e guariti sono 21.078.398 (+32.169) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.888.255, quello dei decessi è di 175.663.

Intanto tornano a calare nell'ultima settimana i casi di Covid-19 in Italia (-15,8%). In calo anche le terapie intensive (-11%), i ricoveri ordinari (-14,9%) e i decessi (-24,4%). Emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo al periodo 24-30 agosto rispetto ai 7 giorni precedenti. "Dopo il rimbalzo della scorsa settimana - afferma Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - il numero dei nuovi casi settimanali torna ad assestarsi intorno a quota 149mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 21mila casi al giorno, documentando che da metà agosto, al di là di modeste oscillazioni, la curva è in fase di plateau".