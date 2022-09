Il colosso dell'energia rinnovabile EDPR collega un nuovo parco eolico a Fulgatore

10/09/2022 00:00:00

EDPR quarto produttore mondiale di energia rinnovabile, collega un nuovo parco eolico in Sicilia, a Fulgatore, frazione del Comune di Trapani.

Grazie a 9 turbine e a una capacità complessiva di 44 MW, il parco eolico di Fulgatore potrà produrre 83GWh all’anno, sufficienti a fornire energia elettrica a 27.680 famiglie e a ridurre le emissioni di CO2 per circa 39.000 tonnellate l’anno.

Il parco è stato realizzato in appena 18 mesi a seguito dell’aggiudicazione da parte di EDPR della quarta asta del DM 2019, nel gennaio 2021. Anche grazie a questa nuova connessione, EDPR ha raggiunto una capacità eolica totale installata in Italia di 463 MW.

“Siamo molto fieri di questo nuovo investimento che sottolinea l'impegno di EDPR nel mercato italiano delle rinnovabili e testimonia la nostra volontà di continuare a contribuire ancora per molti anni allo sviluppo socio-economico delle regioni in cui operiamo”, commenta Roberto Pasqua, Direttore Generale di EDPR in Italia.