Oggi a Marsala Schifani e Di Paola. La convention del centrodestra, com'è andata 

11/09/2022 06:00:00

C’erano tutti ieri alla prima convention di Renato Schifani, candidato presidente per la Regione per il centrodestra. Insieme all’aspirante governatore tutti i vertici di Forza Italia, Saverio Romano per i popolari, Totò Cuffaro per la Dc, i vertici di Fratelli d’Italia, ci sono i big nazionali Matteo Salvini per la Lega, Antonio Tajani, Licia Ronzulli di Fi, c’è Barbara Cittadini, numerosi imprenditori.

Il centrodestra è unito alla prima uscita pubblica e sui sondaggi Tajani non si scompone: “Non diamo retta a quei 2-3 sondaggi che poi sono magari anche taroccati, sono convinto che avremo un consistente numero deputati a Roma e a Palermo. Se in Sicilia vinciamo con Renato Schifani non mi pare ci sia crisi di risultati”.

E sul competitor diretto di Schifani, Cateno De Luca, il vicepresidente nazionale di Forza Italia è perentorio: “Il voto a Cateno De Luca, seppur legittimo, è un voto sprecato. Le sue liste possono avere un consenso momentaneo, ma non portare al successo".

Poi sulla questione dei termovalorizzatori e sul Ponte non ci sono stati tentennamenti: “Il Ponte sullo Stretto e i termovalorizzatori sono opere fondamentali per la Sicilia. E’ impensabile inviare i rifiuti in Germania o in Svezia. Sarà il prossimo governo di centrodestra a decidere come fare il Ponte, ci sono progetti pronti a partire senza fare ulteriori studi, in Sicilia bisogna realizzare l’alta velocità, l’Isola non può avere una rete ferroviaria dell’Ottocento”.

Anche Salvini plaude all’unità della coalizione e alla buona riuscita di questa competizione: “Per la prima volta nella storia la Lega contribuirà al buon governo della Sicilia, c’è bisogno di una Isola che viaggia, che lavora: quindi infrastrutture, strade, ferrovie e Ponte sullo Stretto. C’è bisogno di un’Isola pulita, troppi anni persi senza fare i termovalorizzatori, irifiuti devono essere energia, calore e ricchezza”.

Poi la stoccata al centrosinistra: “A sinistra si parla di russi, di fascismo, di rischi per la democrazia: siamo in democrazia. Se vince la Lega col centrodestra bloccheremo la legge Fornero e diamo il diritto alla pensione agli italiani, al lavoro ai giovani, con la flat tax diamo il diritto a milioni di italiani a pagare meno tasse e se arriva questo benedetto decreto energia diamo anche il diritto agli italiani a lavorare e a riscaldarsi. Se poi uno ritiene che sia un diritto quello di drogarsi e spacciare droga, no. Io quel presunto diritto non lo concedo a nessuno”.

Sull’emergenza luce e gas Salvini si dice preoccupato: “Rischiamo la catastrofe, rischiamo la sciagura, occorre un decreto da 30 miliardi per bloccare gli aumenti di luce e gas come fa tutta Europa. Se non interviene l’Europa è un male ma il governo italiano che è in carica deve intervenire”.

Per la forzista Licia Ronzulli il vero nemico in questa tornata elettorale è l’astensionismo: “Abbiamo soltanto un nemico da battere, il partito dell’astensionismo che ormai è molto alto, un allarme democratico. Ecco perché dobbiamo raccontare che è importante andare a votare. Dobbiamo convincere chi è indeciso, chi pensa che tutti i partiti sono uguali”.

Sono proprio gli indecisi che secondo Caterina Chinnici, candidata presidente per il centrosinistra, possono ribaltare i sondaggi: “Ho rispetto per chi fa i sondaggi, però sono suscettibili di variabili. Ci sono ancora 15 giorni di campagna elettorale e credo ci sia la possibilità di cambiare le attuali previsioni. La mia idea è di convincere le persone incontrandole, cercando di discutere insieme del programma anche in una posizione di ascolto”.

Anche la Chinnici punta sul caro bollette e sulla crisi che attanaglia le famiglie: “Tra le priorità del mio programma sicuramente il caro bollette, c’è un’idea di provvedimento concreto, cioè un fondo regionale di solidarietà per le famiglie a basso reddito, ma anche per le aziende e le attività commerciali per aiutare nel pagamento delle bollette”.

Sulla realizzazione dei termovalorizzatori la Chinnici è contraria: “Sul tema dei rifiuti c’è un nuovo piano di trattamento, che tiene conto delle indicazioni europee. Il post consumo deve essere trattato creando gli impianti di prossimità con un contemporaneo piano di dismissione e di bonifica delle discariche, prevedendo la creazione di impianti di nuova tecnologia e meno impattanti dei termovalorizzatori”.

OGGI. Giornata densa di incontri per le Regionali oggi a Marsala. Saranno presenti infatti due candidati alla presidenza: Renato Schifani, che sarà in serata al comitato di Stefano Pellegrino, e Nuccio Di Paola, che sarà in Piazza Matteotti. Non pervenuta Caterina Chinnici. E pensare che la candidata del Pd è stata la prima, già a metà luglio, a scendere in campo. Avrebbe potuto fare già tre volte il giro dell'isola ...

D'AGOSTINO. Oggi, Domenica 11 settembre, alle ore 20.30, in via Roma n.1 a Castelvetrano, si inaugurerà il comitato elettorale di Luca D’Agostino, candidato all’Assemblea Regionale Siciliana in seno al MoVimento 5 Stelle. Per l’occasione, sarà presente il candidato alla presidenza della Regione Siciliana, on. Nuccio Di Paola. “Sarò disponibile a confrontarmi e parlare con tutti coloro che vorranno. – commenta Luca D’Agostino – Mi troverete in sede, ogni giorno dalle 18.30. Vi aspetto.”

LA VARDERA. Mercoledì 14 settembre, in piena campagna elettorale, l’ex iena Ismaele La Vardera oggi portavoce di Sicilia Vera, volerà a Londra per incontrare giovani coetanei che sono stati costretti a cercare un futuro migliore lontano dalla Sicilia. «Un’operazione che non ha una finalità elettorale - afferma l’aspirate parlamentare siciliano candidato a sostegno di Cateno De Luca-. Infatti, incontrerò ragazzi che non potranno votare dall’estero per le elezioni mentre i miei competitor batteranno centimetro per centimetro il territorio. Ma il territorio è fatto di persone ed io lascerò la Sicilia per ascoltare quei giovani che vivono il dramma di non poterci più vivere». L’incontro avverrà mercoledì alle ore 19.30 all’interno dei locali di “Little Sicily” e avrà l’obiettivo di ascoltare e capire perché i giovani hanno deciso di lasciare la Sicilia - e l’Italia - ma soprattutto sapere se hanno voglia di ritornare. «La politica è ascolto - continua l’ex iena - da li voglio partire. Perché? Anche io ho a 23 anni ho lasciato Palermo per andare a Milano e ricordo ancora oggi il dolore che provavo tutte le volte che arrivava settembre. Settembre, il mese dei saluti ed anche quello di dover rifare la valigia, salutare mia mamma e andare via». Un mese duro per tutti quelli che hanno deciso di allontanarsi dalla famiglia, dagli affetti e dal proprio territorio, solo perché la nostra terra ancora oggi non riesce a dare un motivo per rimanere. «Qualcuno potrà dire ‘e cosa risolvi?’ - conclude La Vardera - Beh, io avrei voluto essere ascoltato da chi aspira a governare la cosa pubblica».

VENUTI. Lunedì 12 settembre alle ore 19.00 il candidato del Pd Domenico Venuti incontra elettori e simpatizzanti presso Ericelandia, in Viale Lenzi - Napola (Erice), per la presentazione della sua candidatura all’Assemblea Regionale Siciliana: "L’incontro - dice - sarà anche occasione per avviare un dialogo costruttivo sui temi che riguardano il nostro territorio".

GANDOLFO. “Il susseguirsi di incendi alla Riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco, è una continua aggressione al patrimonio naturalistico e ambientale del nostro territorio, già duramente colpito dalla recente distruzione del bosco di Scorace, ed è indispensabile porvi un freno con celerità”. Lo afferma il candidato all’Assemblea Regionale Siciliana nella lista dei Cento Passi, Antonio Gandolfo, evidenziando il valore strategico dell’area naturalistica, protetta dalle leggi comunitarie e nazionali, gestita con la massima coerenza ed efficienza dalla associazione WWF per la salvaguardia della biodiversità.

“Occorre impegnarsi con maggiore determinazione per preservare la ricchezza della Riserva naturale delle Saline da ogni tentativo di distruzione ad opera di interessi economici che vorrebbero asservire il territorio ai propri scopi”.

“La Regione Siciliana ha una grande responsabilità – sottolinea Gandolfo – e deve rilanciare il proprio sostegno indispensabile alla protezione della natura, per la difesa della Riserva delle Saline, patrimonio fondamentale da preservare e rafforzare”.