 “From Scratch”,  su Netflix la nuova serie girata in Sicilia

21/09/2022 09:05:00

La Sicilia continua ad essere teatro di produzioni cinematografiche e serie tv anche internazionali. L'ultima è una serie che andrà in onda su Netflix “From Scratch – La forza di un amore” che racconta la love story di Amahle “Amy” Wheeler (interpretata da Zoe Saldaña), una studentessa americana che si innamora dello chef siciliano Lino mentre si trova in Italia. I due affrontano numerosi ostacoli imprevisti, tra cui delle differenze culturali.

La loro storia vorticosa alterna momenti di gioia e spensieratezza ad altri più seri. Quando, tuttavia, Lino si ammala, le loro famiglie si uniscono al di là delle frontiere, in un modo che mai avrebbero immaginato, dimostrando che l’amore può tutto.

Alcune delle riprese della miniserie Netflix sono state effettuate in Sicilia, nella zona di Cefalù e dintorni, come si vede anche nel trailer. La regia è di Nzingha Stewart, mentre i protagonisti sono Zoe Saldaña (Amy) ed Eugenio Mastrandrea (Lino).

La sicilianità ritorna anche nella scelta del cast, con tre attori siciliani: si tratta di Lucia Sardo (interpreta Filomena, la mamma di Lino, una donna molto legata alle tradizioni dell’isola); Paride Benassai (nel ruolo di Giacomo, padre di Lino e patriarca orgoglioso); Roberta Rigano (la sorella di Lino). Gli altri attori sono Keith David, Judith Scott e Giacomo Gianniotti.

“From Scratch – La forza di un amore” si ispira a un libro autobiografico che è entrato tra i New York Times bestsellers (la lista di libri più venduti negli Stati Uniti). La serie prende parte del nome dell’opera dell’autrice Tembi Locke che s’intitola nella sua interezza: “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home”.