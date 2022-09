Erice, schiamazzi e baldoria attorno all'altare in ricordo di un giovane deceduto

29/09/2022 07:00:00

Attorno ad un altare, realizzato in ricordo di un giovane deceduto, da circa un mese, accade un po' di tutto.

Succede in via Alessandro Manzoni a Casa Santa Erice, all'altezza dell'incrocio con via Miceli dove, sul marciapiede di fronte, un gruppo di ragazzini ha creato un altarino per la commemorazione di un ragazzo morto da poco, con tanto di foto, lumini vari, ceri votivi.

Ogni sera, lì si riuniscono, una decina di ragazzi circa, e a quel punto iniziano gli schiamazzi (in presenza anche di bambini piccoli che urlano), vengono accesi fuochi pirotecnici, le macchine vengono parcheggiate in doppia fila e con le portiere aperte emettono musica a tutto volume.

Non si capisce qual è il senso di questa baldoria quotidiana, ma per i cittadini che vivono in zona si sta superando il limite della decenza e del vivere civile.