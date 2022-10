  Tornano a crescere i casi Covid in provincia di Trapani. Stop a mascherine sui mezzi pubblici

03/10/2022 06:00:00

Sono tornati a crescere i contagi da Covid19 in Sicilia e in provincia di Trapani.



Era nell’aria, era previsto che i nuovi casi sarebbero aumentati dopo settimane in discesa. Ormai abbiamo imparato che il Covid ciclicamente si ripresenta con nuove ondate. Gli esperti avevano previsto tutto, sia per il comportamento ciclico del virus, sia per l’inizio della scuola, che quest’anno torna senza mascherine.

A proposito, da ieri primo ottobre, cadono le ultime restrizioni per i mezzi pubblici. Via l’obbligo di mascherine sui mezzi di trasporto pubblici (treni, bus, traghetti). Il ministero della Salute ha deciso di estendere per un altro mese (fino a fine ottobre) l’obbligo di mascherine negli ospedali e nelle Rsa per anziani.

Rimane l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, in vigore, salvo modifiche, fino al 31 dicembre.



Tornando ai dati, in Sicilia nell’ultima settimana c’è stata una crescita dell’incidenza dei uovi casi del 6,8%. La provincia di Trapani è seconda sull’isola per aumento dei nuovi casi, siamo intorno al 15% in più.

Ma ci sono territori in cui la crescita è stata molto consistente. Come il capoluogo, Trapani, che vede crescere i nuovi casi settimanali del 69%. All’interno del distretto sanitario di Trapani ci sono comuni che arrivano ad un aumento a tripla cifra, come Buseto Palizzolo +400%, Paceco +142%.

A Marsala i nuovi casi sono aumentati del 18%, a Petrosino sono raddoppiati. +39% invece ad Alcamo. In diminuzione invece a Castelvetrano -24% e Mazara -31%.



Questi i numeri

Dopo il costante trend di decrescita, nella settimana dal 19 al 25 settembre tornano a salire le nuove infezioni, in linea però con la tendenza nazionale. I nuovi positivi sono 6.467 (+6.8%), con un valore cumulativo di 135/100.000 abitanti. Il maggior numero di contagi è nelle province di Siracusa (207/100.000 abitanti), Messina (191/100.000) e Catania (144/100.000).



Le fasce d’età più a rischio sono quelle tra i 6 e i 10 anni (177/100.000), tra i 60 ed i 69 (172/100.000) e tra i 70 e i 79 anni (160/100.000).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale la settimana presa in esame è quella dal 21 al 27 settembre.

Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono il 25,84% e hanno completato il ciclo primario di vaccinazione 68.477 bambini, pari al 22,2 per cento.

Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,77%, mentre hanno completato il ciclo primario l’ 89,44% del target regionale. I vaccinati con terza dose sono 2.763.740, pari al 72,30% degli aventi diritto.



Prosegue, intanto, la vaccinazione in quarta dose (seconda booster) per tutte le persone da 60 anni in su e per gli over 12 a elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Dal 7 settembre è stata autorizzata la somministrazione della dose booster, con i vaccini m-RNA bivalenti Original/Omicron BA.1, agli over 60, alle persone a elevata fragilità e alle fasce di età superiore a 12 anni in attesa della prima dose booster, includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza.



Dal 23 settembre, su richiesta dell’interessato, è consentita la somministrazione della quarta dose dei vaccini m-RNA, aggiornati alle varianti BA.1 e BA.4-5, anche a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni.

Dal primo marzo sono state effettuate 110.557 somministrazioni di quarta dose, di cui 106.740 a soggetti over 60.



Quarta dose per tutti anche in Sicilia

Sono partite in Sicilia le prenotazioni per le seconde dosi booster (quarta dose) con i nuovi vaccini bivalenti adattati alle varianti virali Omicron BA4 e BA5 per tutta la popolazione over 12.



Questi vaccini, tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata da EMA e AIFA, sono disponibili, su richiesta dell’interessato, anche come seconda dose booster (quarta dose) per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età che abbiano ricevuto la prima dose di richiamo (terza dose) da almeno 120 giorni o se è trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dall'ultima infezione (dalla data del test diagnostico positivo). La stessa tipologia di vaccino può essere somministrata come prima dose booster (terza dose) nelle modalità e tempistiche previste per la stessa, ai soggetti over 12 anni che non l’abbiano ancora ricevuta, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario.



Il vaccino rimane raccomandato in quarta dose a tutti i soggetti dai 12 anni in su con elevata fragilità, a tutti i soggetti over 60, agli operatori sanitari, agli ospiti e agli operatori delle strutture residenziali per anziani e alle donne in gravidanza.



È possibile prenotare la somministrazione, presso tutti i punti di vaccinazione attivi in Sicilia, oppure attraverso la piattaforma di Poste Italiane secondo le consuete modalità (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it). È possibile prenotare anche presso le farmacie abilitate o dai medici di famiglia.

Nuovi orari negli hub trapanesi

Asp Trapani intanto rimodula gli orari di Hub, Spopke e Punti vaccinali dedicati alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 in vigore dal 1 al 31 ottobre2022.

L’offerta vaccinale pediatrica potrà essere effettuata con le stesse modalità di prenotazione previste per le vaccinazioni pediatriche ordinarie, negli stessi ambulatori vaccinali pediatrici del Dipartimento di Prevenzione.

Di seguito la tabella:

Distretto Trapani

Hub Cipponeri – c.da Cipponeri via Salemi, Trapani – lu.merc.ven.14/20; mart.giov.sab.dom.8/14 – vaccinazione in ambiente protetto con medico anestesista su prenotazione; vaccinazione pediatrica ven.14/20

Buseto Palizzolo – via S.Vito, Buseto . giov.14/20

P.V.T. Favignana – Ufficio d’Igiene – giov.9/17 (con cadenza quindicinale)

Distretto Pantelleria

P.V.O. Pantelleria – P.O.B. Nagar – giov.15/19

Distretto Marsala

Campus Biomedico – c.da Cardilla,1 Marsala – lun.merc.ven.8/14; mart.giov.14/20 - vaccinazione in ambiente protetto con medico anestesista su prenotazione

Distretto Mazara del Vallo

P.V.O. Mazara – P.O. Abele Ajello – lun.merc.14/20; mart.giov.8/14 - vaccinazione in ambiente protetto con medico anestesista su prenotazione

P.V.O. Salemi – P.O. Vittorio Emanuele III – lun.14/20; mart.8/14

Distretto Castelvetrano

Hub Castelvetrano ex Mocar, c.da Magaggiari – lun.14/20; mart. e sab. 8/14 - vaccinazione in ambiente protetto con medico anestesista su prenotazione

Hub partanna – merc.ven.14/20; giov.8/14

Distretto di Alcamo

Hub Pala D’Angelo, via Montinaro, Alcamo – lun.ven.14/20; mart.sab.8/14 - vaccinazione in ambiente protetto con medico anestesista su prenotazione.