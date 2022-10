"Mi stavano uccidendo per uno scippo"

10/10/2022 08:50:00

"Mi stavano uccidento per uno scippo.

E' il racconto choc di una donna, che racconta quello che ha subito a Palermo.

La testimonianza è stata raccolta dal Giornale di Sicilia.

I rapinatori non hanno esitato a trascinarla sull’asfalto per portarle via la borsa, ma la vittima ha resistito, riuscendo a salvare i suoi beni, ed è rimasta gravemente ferita. Una sera da incubo per una donna di 39 anni, che adesso porta sul volto e nel corpo i segni della brutale aggressione. Oltre a ferite ed escoriazioni, ha riportato anche una frattura a un braccio. L'ennesimo caso di selvaggia violenza a Palermo, una città in cui troppo spesso si fa ricorso alle maniere forti sul fronte dei cosiddetti reati predatori, è andato in scena mercoledì (5 ottobre) poco prima delle 23 in via Enrico Albanese, dove la donna si era incamminata per fare rientro a casa. All'improvviso è stata affrontata da un uomo che le ha sbarrato la strada.

«Mi ha detto “vieni qui” - racconta la donna ancora sotto choc -. Ho provato a scappare ma mi ha immobilizzata. Ho resistito, tentando di riuscire a sfuggire alla sua presa, ma è stato tutto inutile. Voleva la mia borsa, nella quale non c'erano grandi cifre, e non ha esitato a strattonarmi e a spingermi contro il muro. Sono stati attimi interminabili di terrore. Ho gridato e chiesto aiuto, ma mi trovavo in un tratto di via Albanese, tra via Calvi e via Ximenes, con tutte le saracinesche abbassate».

La resistenza della vittima è stata strenua, ma per lei i tormenti sono cresciuti quando sulla scena si è presentato il complice del malvivente a bordo di un’auto. Il bandito, senza mollare la presa, l'ha portata di peso con sé ed è salito sulla macchina. L’uomo alla guida ha premuto sull'acceleratore e la vittima è stata trascinata sull'asfalto per diversi metri. Nel frattempo alcuni avventori dei locali vicini si sono precipitati in soccorso della donna e i banditi hanno preferito scappare a mani vuote, dirigendosi in direzione del porto. Da via Albanese è stato lanciato l'allarme alla polizia e al 118. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla.