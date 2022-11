A Castellammare le "Primarie delle idee" organizzate dall'associazione Cambiamenti e dal PD

18/11/2022 08:00:00

L’associazione Cambiamenti ed il Circolo del Partito Democratico di Castellammare del Golfo hanno realizzato le “Primarie delle idee”, un semplice e rapido questionario sul territorio di Castellammare del Golfo e su ciò che secondo i cittadini è prioritario per lo sviluppo della città.

"In un periodo storico dove la distanza tra “politica” e “cittadini” sembra essere insormontabile a causa dell’enorme sfiducia che aleggia nei confronti delle istituzioni e dei rappresentanti, sull’esperienza maturata dal circolo del Partito Democratico di San Vito Lo Capo, abbiamo voluto fare nostra un’iniziativa che abbia come obiettivo quello di far sentire i cittadini di co-protagonisti e non solo spettatori delle scelte politiche per il territorio2, scrivono in una nota i responsabili e organizzatori dell'iniziativa.

Il questionario può essere compilato una sola volta ed è completamente anonimo. I dati saranno utilizzati per statistiche generali. L'iniziativa è il primo passo per una stagione destinata ad incontri aperti alla partecipazione e confronto. Qui il link per il questionario.