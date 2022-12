Covid nel Trapanese, sono 2.196 i positivi. Ci sono tre nuove vittime

02/12/2022 16:29:00

A sette giorni dall'ultimo bollettino dell'Asp, aumentano i contagi e gli attuali positivi al Covid-19, sono tre i decessi che portano il totale dall'inizio della pandemia a 784

Sono 2.196 gli attuali positivi, erano 1.693 venerdì scorso, e sono 1.716 asintomatici. Sono invece 151.354 i guariti totali dall'infezione, erano 150.728) e 784 morti dall’inizio della pandemia.

Negli ultimi sette giorni sono 1.132 i nuovi contagi e 626 i negativizzati. Aumeta anche il numero degli attuali positivi con sintomi, sono 480, la settimana scorsa era 405.

Sul fronte ospedaliero c'è un paziente in terapia intensiva (venerdì scorso nessuno), 4 in terapia semi-intensiva, numero uguale a sette giorni fa, 27 in degenza ordinaria (28 venerdì scorso) e 9 in Rsa Covid hotel (6). Sono 190 i tamponi molecolari e 252 quelli per la ricerca dell’antigene.

Questi i postivi nei 25 comuni del Trapanese: 547 positivi a Marsala (449), 282 a Trapani (196), 227 a Mazara del Vallo (161), 196 a Castelvetrano (132), 173 ad Alcamo (145), 101 ad Erice (80), 93 a Partanna (53), 81 a Campobello di Mazara (61), 72 a Valderice (49), 59 a Castellammare del Golfo (41), 42 a Paceco (41), 42 a Misiliscemi (26), 40 a Santa Ninfa (46), 40 a Pantelleria (43), 35 a Petrosino (27), 33 a Gibellina (16), 32 a Salemi (25), 18 a Calatafimi Segesta (28), 17 a Custonaci (14), 16 a Buseto Palizzolo (14), 16 a Favignana (13), 13 a Salaparuta (7), 7 a Poggioreale (11), 7 a San Vito Lo Capo (8), 7 a Vita (7).