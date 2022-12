02/12/2022 12:20:00

Al Cinema Golden di Marsala continua la programmazione del film d'azione e avventura targato Walt Disney Animation Studios "Strange World - Un Mondo Misterioso" solo alle ore 18:00 e fino al 4 dicembre. "Strange World" intraprende un viaggio in terre inesplorate e infide, popolate da fantastiche creature che diverranno ben presto oggetto d'interesse dei leggendari Clades, una famiglia di celebri esploratori che per contrasti e divergenze interne rischia di mandare all'aria la loro ultima missione.



Mentre la commedia "Il piacere è tutto mio" verrà trasmesso solo alle ore 20:00 e fino al 4 dicembre. Il film diretto da Sophie Hyde, racconta la storia di Nancy Stokes (Emma Thompson), un'insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po' di brivido.



Il famosissimo film anime giapponese "One piece red" continua sul grande schermo solo alle ore 21:30 e fino al 4 dicembre.



Infine "L'ombra di Caravaggio", un film drammatico diretto da Michele Placido, con Riccardo Scamarcio e Louis Garrel, verrà trasmesso al Cinema Golden solo il 5 e il 6 dicembre alle ore 18:00 e alle ore 20:00. Il film è ambientato nell'Italia del XVII secolo, quella in cui l'artista Michelangelo Merisi in arte Caravaggio, era noto sia per la sua genialità che per il suo carattere sovversivo. Un uomo tormentato, trasgressivo e con un animo smosso da dissidi interiori, che lo hanno consacrato nel tempo come artista maledetto.



Per ulteriori informazioni chiamare lo 0923 931725 o visitare il sito ufficiale www.cinemagoldenmarsala.it.