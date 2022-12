02/12/2022 16:22:00

Meritato riconoscimento per Gabriele Laudicina, canoista di punta della Società Canottieri Marsala, ricevuto dal sindaco Massimo Grillo per un encomio ufficiale. Il giovane atleta ha vinto il titolo di Campione Italiano di Canoa Giovanile nei 2000 metri e per questo è stato insignito di un riconoscimento ufficiale da parte del Comune di Marsala, con la seguente motivazione: “Il brillante e valido canoista marsalese, con impegno e tanti sacrifici, e con la guida del suo tecnico Vincenzo Panicola è riuscito a conquistare a Caldonazzo il titolo di Campione Italiano Canoa Giovane nella classe K1 – 2000 metri”. Presente alla cerimonia di premiazione anche l’allenatore Vincenzo Panicola, che ha dichiarato: “Sono orgoglioso di Gabriele per questo eccellente risultato, ma in generale sono molto soddisfatto di tutta la mia squadra, che sta crescendo sempre di più e che ad ogni gara porta a casa ottimi risultati. Ringrazio ufficialmente il presidente della Società Canottieri, il dott. Tommaso Angileri, per avere sempre creduto in questo sport e per avere rilanciato dopo tanti anni la canoa e il canottaggio a Marsala”.