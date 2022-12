Marsala e Petrosino, ecco come avere un bonus per chi si prende cura di un familiare malato 

04/12/2022 12:05:00

Prendersi cura di un familiare con disabilità grave o gravissima è riconosciuto come un servizio di assoluta importanza. La Regione Sicilia sostiene questo ruolo di assistente concedendo “bonus caregiver” - per il triennio 2018/2020 - tramite il Distretto sociosanitario Marsala Petrosino. Lo rende noto l'Assessorato agli Affari sociali e Famiglia che ha pubblicato l'apposito Avviso in cui sono riportati modalità, requisiti e termini per richiedere il beneficio.

Potete leggere l'avviso cliccando qui.

Interessati sono i “caregiver familiari” che dal 2018 al 2020 hanno assistito e si sono presi cura di soggetti disabili gravi (Legge 104/92) o gravissimi (D.M. 2016), quali coniuge, convivente di fatto, persona cui è legato da unione civile, affine di secondo grado e, ricorrendo taluni specifici requisiti, anche entro il terzo grado.

In ogni caso, sia il familiare che l'assistito devono essere residenti nei comuni di Marsala o Petrosino nell'anno o negli anni per i quali si chiede il beneficio.

La richiesta per il “bonus caregiver” dovrà essere presentata entro il prossimo 23 dicembre.