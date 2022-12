Assegnata la Cets al Parco di Pantelleria. Ecco cos'è

05/12/2022 11:05:00

Con una cerimonia ufficiale che ha avuto sede al Parlamento Europeo è stata consegnata al Parco Nazionale Isola di Pantelleria, la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, a ritirare la certificazione la direttrice Sonia Anelli.

Si tratta di un importante documento che rappresenta un metodo di governance partecipata per promuovere il turismo sostenibile e strutturare le attività delle aree protette in ambito turistico e per favorire, attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi gli operatori turistici locali, l'elaborazione di un'offerta di turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle Aree protette.

La CETS è stata assegnata al Parco di Pantelleria da Europarc Federation nel dicembre 2021, dopo un percorso di progettazione che ha visto l'elaborazione di una strategia quinquennale in collaborazione con tutti gli operatori dell'isola coinvolti, sotto la regia dell'Ente Parco.

Oggi, la cerimonia di assegnazione, che avviene a distanza di mesi, dopo lo stop per la pandemia. Sono state 48 in totale le aree protette europee che hanno ottenuto questo importante riconoscimento fra il 2000 e il 2022.

Un grande evento dedicato alla sostenibilità, celebrato in una delle più alte sedi istituzionali al mondo, per certificare la validità delle strategie in corso e premiare l'impegno delle Aree Protette per la promozione di un turismo consapevole, in grado di offrire esperienze significative di qualità, salvaguardare i valori naturali e culturali del territorio e sostenere l'economia e la qualità della vita locale.

"Si tratta di un primo, importante, riconoscimento che va all'Ente Parco Isola di Pantelleria per aver approntato azioni e progetti mirati alla salvaguardia del territorio e alla sostenibilità ambientale in ambito turistico - afferma la direttrice Sonia Anelli – ma ancora tanto c'è da fare, siamo già al lavoro per ottenere il secondo step (la Fase 2 della Carta, ndr), che renderà maggiormente protagonisti tutti gli operatori e l'intera comunità locale".

Il Turismo Sostenibile nelle aree protette europee fornisce un'esperienza significativa di qualità, salvaguarda i valori naturali e culturali, sostiene l'economia e la qualità della vita locale ed è economicamente realizzabile. Attraverso l'assegnazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette, EUROPARC intende mantenere i valori culturali e naturali, stimolare un turismo sostenibile di qualità, promuovere partnership per sostenere le economie locali, aumentare la consapevolezza della necessità di sostenibilità, e incoraggiare la cooperazione internazionale.