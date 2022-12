Amici della Musica di Trapani. Ecco i prossimi concerti in programma 

06/12/2022 11:09:00

Domenica 11 dicembre, alle 17.30, nella Chiesa di Sant'Alberto a Trapani in scena "I musicanti di Brema",

uno spettacolo per immagini, voce narrante e musica, tratto dall'omonima fiaba dei fratelli Grimm, rivolto a bambini dai 5 ai 100 anni, inserito nella programmazione degli Amici della Musica di Trapani.

“I musicanti di Brema” è una delle tante storie dei Grimm ad avere come protagonisti degli animali, in questo caso alla ricerca di un riscatto sull’uomo e sulle ingiustizie da lui perpetrate a danno di altri esseri viventi. Questa fiaba insegna ai bambini l’importanza del lavoro di squadra, a non arrendersi di fronte alle difficoltà e fare delle proprie diversità un punto di forza. Lo spettacolo è ideato da Betty Lo sciuto, che ne cura anche la regia. La voce narrante è quella di Lidia Miceli, che racconta la storia accompagnata dal corno di Pia Sauer.

Si prosegue martedì 13 dicembre, alle ore 18:30 presso la Chiesa di Sant'Alberto, con il concerto del violista Stefano Marcocchi e del clavicembalista Basilio Timpanaro, dal titolo "La violetta virtuosa secondo il gusto tedesco".Il concerto affronterà il repertorio ritrovato e dal carattere virtuosistico per viola da braccio e clavicembalo nelle composizioni originali dei grandi musicisti della scuola tedesca della seconda metà del Settecento.

Domenica 18 dicembre, ore 18.30 nella Chiesa di Sant'Alberto, il Duo Parrinello – Costa, fagotto e pianoforte, concluderà la prima parte della stagione con un repertorio classico. Ippolito Parrinello, pianista e compositore di origini mazaresi, ha scritto musica per pianoforte solo, per formazioni da camera e per solista e orchestra . Le sue composizioni sono pubblicate da Golden Hearts Publications (Tokyo) e sono state eseguite con successo di pubblico durante diversi concerti. Il ventenne fagottista, Giovanni Costa, ha già vinto numerosi concorsi nazionali e collabora con importanti orchestre siciliane, ha frequentato diverse masterclass di perfezionamento con fagottisti di fama internazionale tra cui Frank Forst.

La 70a stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione del Museo di Arte Contemporanea - Centro Culturale Oratorio San Rocco, il Goethe Institut, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani, il Libero Consorzio Comunale di Trapani.